Jay-Z, Meek Mill, Robin Thicke og Kelly Rowland oppfordrer til ikke å bruke raptekster i retten

Blant dem som har underskrevet det åpne brevet finnes både Jay-Z, Meek Mill, Fat Joe, Big Sean, Yo Gotti, Kelly Rowland, Killer Mike, Robin Thicke og Big Sean med flere, skriver Rolling Stone.

Lovforslaget, gjerne kalt «Rap Music on Trial», ble lagt frem i november i delstaten New York av de demokratiske senatorene Brad Hoylman og Jamaal Bailey.

Ifølge forslaget så skal ikke en artists musikk eller annen type kreativt uttrykk kunne brukes mot vedkommende i en rettsprosess, med mindre aktor kan bevise at for eksempel en tekstlinje er tolket bokstavelig.

I USA er det ikke uvanlig at raptekster og musikkvideoer brukes i retten, noe som har vært omdiskutert. Der hevdes det at rettsvesenets innstilling til rap preget av fordommer og at denne musikken tolkes annerledes enn andre sjangre.

– Ingen tror at Johnny Cash «skjøt en mann i Reno bare for å se ham dø» eller at David Byrne er en psykotisk morder, har Hoylman tidligere uttalt til amerikanske medier.

En av dem som undertegnet, Robin Thicke, har selv vært i trøbbel for låttekstene til «Blurred Lines» – som mange hevdet fremmet en voldtektskultur med linjer som «I know you want it». Thicke selv hevdet ordene «ikke hadde noen dypere mening».

Skuespilleren Emily Ratajkowski, som medvirket i musikkvideoen, beskyldte i fjor høst Thicke for seksuell trakassering i forbindelse med innspillingen, skrev Sunday Times, som fikk historien bekreftet av regissøren.

