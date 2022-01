Kulturbransjen i demonstrasjon mot koronatiltak

Det er teaterselskapet Scenekvelder som har tatt initiativ til demonstrasjonen.

– Vi lever i grusomme og dramatiske tider for hele kulturnæringen. Vi er mer eller mindre fratatt både levebrødet og publikum for 3. gang på 22 måneder, uten at vi blir ivaretatt på en tilstrekkelig god nok måte. Vi kan ikke godta dette lenger, heter det i Facebook-arrangementet for demonstrasjonen.

Kulturministeren smittet

Planen var egentlig at kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) skulle møte demonstrantene foran stortinget, men onsdag formiddag kunne Dagbladet melde hun har blitt koronasmittet.

– Jeg har testet positivt med tre vaksinedoser i kroppen og korrekt avstand til folk. Dette illustrerer at viruset fortsatt er med oss. Det er ekstremt viktig at vi som smittes ikke smitter andre, sier hun til avisen.

Og legger til:

– Her ligger jeg med feber og hodepine, og får dessverre ikke møtt kulturlivet i dag.

Håper å slippe opp mer

Torsdag oppjusterte regjeringen antallsbegrensningen fra 50 til 200 personer men det er ikke godt nok, mener flere i kulturlivet.

Kulturministeren har sagt til NRK at hun håper å kunne øke publikumstallet enda mer i løpet av uken, men har foreløpig ikke fulgt opp med noe konkret.

I en pressemelding skriver Scenekvelder at de mener det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for regelen om antallsbegrensninger og heller ikke støtteordninger som garanterer for sektoren.

– Vi er de første arenaene som stenges ned, og de siste som blir åpnet opp, uten at det foreligger smittefaglig grunnlag som tilsier at det er mer fare for smitte hos oss enn hos andre. Det er nok nå. Vi kan ikke lenger bære byrden for manglende helse- og sykehuskapasitet i dette landet, sier produsent Karianne Jæger i Scenekvelder.

Virke: – Tålmodigheten over

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke var også representert på demonstrasjonen og holdt appell.

– Regjeringen viser liten tillit til kulturbransjen ved å begrense deres mulighet til å ha publikum. Dette er en bransje som er først til å stenges, og sist til å åpnes. Vi får heller ikke klare svar på hvorfor. Da blir det ikke bedre når støttetiltakene er uforutsigbare og kommer sent på plass. Tålmodigheten er over, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke.

