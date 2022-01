Fransk filmstjerne død etter skiulykke

Det er bransjemagasinet Deadline som melder at Gaspard Ulliels familie og agent bekrefter dødsfallet. Ulliel ble 37 år gammel, og regnes som en av Frankrikes aller største filmskuespillere gjennom de to siste tiårene. Han er særlig kjent for roller i store franske filmer som Jean-Pierre Jeunets «En langvarig forlovelse» og Xavier Dolans «It’s Only the End of the World», som innkasserte han en pris for beste skuespiller. Han hadde også tittelrollen som Yves Saint Laurent i filmen om den kjente moteskaperen.

Gaspard Ulliel har de senere årene hatt en voksende karriere i Hollywood. Han har tidligere spilt selveste Hannibal Lecter i storfilmen «Hannibal Rising» (2007), men i den kommende Marvel-serien «Moon Knight» spiller han rollen som figuren Midnight Man. Det har på forhånd vært store forventninger til dette nye Marvel-kapitlet, hvor Ulliel spiller mot Oscar Isaac. Traileren til «Moon Knight» ble sluppet denne uken, og premieren er i utgangspunktet satt til 30. mars på Disney+.

Ulliel skal ha blitt fraktet med helikopter til sykehus i Grenoble etter et sammenstøt på ski i Savoie-regionen i de franske alpene. Han døde senere av skadene, melder Deadline, som siterer nyhetsbyrået AFP.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen