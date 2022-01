Billettene lagt ut i natt: Rekordsalg for ny Spider-Man-film

– Interessen overgår alt vi har sett, konstaterer direktør for kinokjeden Odeon i Norge, Jon Einar Sivertsen, etter at billettsalget på den utsatte storfilmen «Spider-Man: No Way Home» startet i dag.

Billettene ble lagt ut ved midnatt. Ved 07-tiden om morgenen hadde Sivertsen og Odeon fått alle forestillingene på åpningsdagen i salg. Og da gikk det unna i en fart av 7.000 billetter på halvannen time, melder Jon Einar Sivertsen i Odeon-kjeden.

- Vi har aldri før solgt så mange billetter på så kort tid,forteller Sivertsen.

Opprinnelig skulle «Spider-Man: No Way Home» hatt Norgespremiere 17. desember, parallelt med den internasjonale lanseringen. Skuffelsen var stor blant det norske publikummet da nye koronarestriksjoner trådte i kraft 14. desember, og filmdistributøren SF utsatte kinopremieren til 28. januar.

Etter at regjeringen før helgen endret publikumsbegrensningene fra 50 til 200 personer, besluttet den norske distributøren å framskynde Spiderman-premieren til 21. januar. Kinoene fulgte opp med å starte billettsalget allerede mandag 17. januar.

Til sammen hadde kinokjedene Odeon og Nordisk Film hele 189 Spider-Man-forestillinger i salg på premieredagen, og begge vil nå legge ut flere forestillinger.

– Vi har hatt enormt stor pågang på billetter til «Spider-Man: No Way Home». Interessen er formidabel, konstaterer Christin Berg, programdirektør i Nordisk Film. Mandag morgen var pågangen stor, og tallene for salget i morgentimene var ikke klare hos Nordisk Film.

– Interessen var enorm også før jul, da filmen skulle hatt premiere, og fansen ble fortvilet da premieren ble flyttet. Nå har folk fortsatt lyst til å se filmen, det er helt tydelig. Folk vil på kino, konstaterer Christin Berg.

Stor fart for Spider-Man

– Det er litt spesielt å slippe billettene fem dager før premieren. Vi har hatt høyere tall på sammenlignbare titler fem dager før premieren, men da i løpet av en lengre salgsperiode. Med denne farten vil Spider-Man ta igjen de andre i løpet av dagen, mener Jon Einar Sivertsen i Odeon.

Odeon driver bl.a. Norges største kinosenter på Storo i Oslo, og har kinoer i 12 byer landet over. Nordisk Film er Norges største kinokjede og driver bl.a. Colosseum, Klingenberg og Saga i Oslo, og har kinoer i 15 byer.

Da Spider-Man: No Way Home hadde premiere internasjonalt 14. desember, spilte den inn en milliard dollar i billettinntekter på 12 dager, og ble den mest innbringende kinofilmen i 2021.

