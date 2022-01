Ny nedtur for Erik Poppes «Utvandrerne». Droppes som åpningsfilm på filmfestival

«Utvandrerne» har helt siden november i 2021 vært planlagt som den store åpningsfilmen under Filmfestivalen i Tromsø (TIFF), som arrangeres fra 17. – 23. januar. Planen var gallavisning på festivalens første dag og gjester fra filmen som i hovedsak er svensk, men regissert av norske Erik Poppe («Kongens nei», «Utøya, 22. juli»). Alt dette har pandemibegrensningene satt en stopper for.

«I forrige uke så filmens norske produsenter seg nødt til å utsette den planlagte kinolanseringen i slutten av januar til 2. september, på grunn av usikkerhet rundt pandemien. Det ble likevel besluttet at filmen kunne være åpningsfilm på TIFF 2022» skriver TIFF i en pressemelding. Det legges til at det imidlertid ville blitt en dempet åpning «uten besøk fra filmskaperne og uten muligheter for presse».

Liv Ullmann-historie

Erik Poppes «Utvandrerne» er en filmatisering av Wilhelm Mobergs romanserie om fattige svenske bønder som på 1800-tallet søkte en ny framtid som emigranter og nybyggere til USA. Boken er tidligere filmatisert av Jan Troell med Liv Ullmann og Max von Sydow i hovedrollene. I Poppes nye versjon spiller Lisa Carlehed og Gustav Skarsgård de samme rollene, mens Lisa Helin og Tove Lo er blant framtredende biroller.

Filmen var svenskenes store julefilm med premiere nå i romjulen, med et budsjett på 110 millioner kroner og dermed blant de største svenske filmsatsingene noensinne. Foruten den norske regissøren har norske Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram Eliassen skrevet manus, mens John Christian Rosenlund har stått bak kamera. «Utvandrerne» ble mottatt med blandede kritikker av svensk presse, og TIFF, som arrangeres årlig i januar og regnes som en av Norges aller viktigste filmfestivaler, skulle ha den norske gallaåpningen under arrangementet som går av stabelen neste uke.

En annen norsk film

Slik blir det ikke. «Etter flere gode samtaler med produsentene og grundige vurderinger har TIFF nå valgt en annen løsning og besluttet å bytte åpningsfilm», skriver festivalen, som i stedet setter inn den norske filmen «A Human Position», regissert av Anders Emblem og med handling fra Ålesund.

«Utvandrerne» får noen lukkede spesialvisninger under TIFF, men det er utenfor programmet og uten gjester eller tilgang for presse. Premieren på Poppes film blir etter planen 2. september.

– Det er nesten ikke til å holde ut. Man er ferdig med en film, man har begynt å snakke om den, jeg har blitt varm i snakketøyet. Vi får smøre oss med tålmodighet, og så gleder jeg meg til å vise filmen i september her i Norge, sa Poppe til NRK da det ble klart at filmen måtte flyttes fra den planlagte ordinære kinopremieren nå i slutten av januar på grunn av usikkerhet rundt pandemien og lav publikumskapasitet på kinoene.

