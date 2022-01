Filmskaper Håvard Bustnes’ Giske-dokumentar nominert til Dragon Awards i Göteborg

«Trond Giske – Makta rår» er som eneste norske dokumentarfilm nominert til dokumentardelen av Dragon Awards, som utdeles under filmfestivalen i Göteborg 5. februar.

Samtidig er det også klart at Eskil Vogts «De uskyldige» er tatt ut i kategorien for fiksjonsfilm – og kampen om 400.000 kroner i prispenger, ifølge Rushprint.

Bustnes' Giske-dokumentar er allerede nominert til to priser ved dokumentarfilmfestivalen FIPADOC i Frankrike nå i januar, etter å ha hatt verdenspremiere før jul på den internasjonale dokumentarfilmfestivalen IDFA i Amsterdam

– Da vi lagde filmen trodde vi at den kun kom til å interessere et norsk publikum. Å bli nominert til slike priser viser at filmen handler om noe allment, relevant over hele verden. Man behøver tydeligvis verken være interessert i norsk politikk eller i Trond Giske for å ha utbytte av den, sier Bustnes i en kommentar.

Hans dokumentarprosjekt viet den norske politikeren endret seg underveis. Opprinnelig hadde han tenkt å følge Trond Giske «frem til han var statsminister», sa Bustnes under Filmvåren-presentasjonen i Oslo tirsdag.

Så kom #MeToo-avsløringene og beklagelsene. Men Giske reiste seg igjen, og kameraene følger ham på veien tilbake. Snart får den norgespremiere på filmfestivalen i Tromsø før den inntar kinoene med premiere 11. mars.

– Nå er jeg spent på hvordan det norske publikummet vil ta imot filmen, sier Håvard Bustnes.