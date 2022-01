Kulturdepartementet om filmkrisen: Jobber med mer koronastøtte

- Det er dramatisk for filmbransjen at store filminnspillinger nå blir stoppet. Situasjonen for mange produsenter er prekær, fastslo leder i Virke Produsentforeningen Åse Kringstad, i Dagsavisen fredag. Innspillingen av den nye norske storfilmen «Konvoi» må stoppes på grunn av usikkerhet rundt ny smittebølge og nye nedstengninger, skrev Dagsavisen tidligere denne uka. Produsentene Fantefilm informerte Norsk filminstitutt (NFI) om dette rett før jul.

Samtidig gikk produsenten Storm ut og fortalte at de skrinlegger hele produksjonen av familiefilmen «Sagaen om Olav den hellige», og betaler tilbake produksjonsstøtte på sju millioner kroner til NFI.

Krigsfilmen «Kampen om Narvik» ble spilt inn gjennom 2020 og 2021 med flere utsettelser og store ekstrakostnader. Men den planlagte kinopremieren 1. juledag 2021 ble utsatt på ubestemt tid, på grunn av koronarestriksjoner på kinoene. Fortsatt har ikke filmen fått premieredato.

Overfor Dagsavisen forteller kulturdepartementet nå at de jobber med utvidede støtteordninger for filmbransjen gjennom 2022.

Venter på politisk beslutning

Produsent Martin Sundland i Fantefilm har påpekt at støtteordningene fra Norsk filminstitutt (NFI) utløp ved årsskiftet, og etterlyste ny koronastøtte for 2022. NFI er statens forvaltningsorgan på filmfeltet, og fordeler årlig over 625 millioner kroner til film, tv og spillformål. Direktør i NFI Kjersti Mo fastslo overfor Dagsavisen at NFI er klare til å sette i gang nye koronastøtteordninger for filmbransjen, når en politisk beslutning om dette er tatt.

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt. (Mimsy Moller)

NFI-ordningen Produksjon 2, som ga ekstra koronastøtte til å fullføre filminnspillinger som var satt i gang før pandemien, kan være aktuell for nye stimuleringsmidler i 2022, melder kulturdepartementet nå.

På spørsmål til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) om det vil komme nye koronastøtte for filmbransjen i 2022, svarer statssekretær Gry Haugsbakken (Ap):

– Det er veldig forståelig at uforutsigbarheten som pandemien påfører filminnspillinger og filmbransjen generelt, gjør det vanskelig å planlegge og å satse. Vi har allerede gjeninnført stimuleringsordningen som særlig filmbransjen og Virke var veldig tydelig på at måtte på plass. Og nå har vi også på høring et forslag om en forbedret rettighetsbasert kompensasjonsordning med virkning fra 1. november. Vi har foreslått at ordningen skal gjelde ut juni. Til sammen er det satt av hele 1,1 milliarder kroner til støtteordninger for kulturen første halvår i 2022.

– Så er jeg klar over at disse ordningene ikke treffer alle like godt, blant annet gjelder det filmprodusenter. Derfor foreslår vi også å stimulere kultursektoren gjennom 300 millioner kroner til eksisterende virkemiddelapparat, melder statssekretær Gry Haugsbakken.

– Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde er nevnt som eksempler på slike virkemidler. Garantiordningen for film og tilskuddsordningen Produksjon 2, som Virke Produsentforeningen etterlyser, fikk slike midler i fjor, og er absolutt aktuelle for stimuleringsmidler også i 2022. Vi jobber med den konkrete fordelingen nå, og kommer tilbake til dette så snart som mulig, skriver statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) i e-post til Dagsavisen gjennom departementets kommunikasjonsenhet.

