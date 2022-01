Ga ut 204 albumklassikere på ett år: – Verdensrekord, sier Christer Falck

Og rekorden er Falck selv som setter i samarbeid med John Richard Stenberg, beskrevet som musikkentusiast, og den prisvinnende musikkjournalisten Arvid Skancke-Knutsen.

– Da vi skrev 2022 passerte vi 204 CD-utgivelser i løpet av ett år, sier Falck om serien kalt Norske albumklassikere, som ble sparket i gang 11. januar 2021.

Tanken var å fysisk tilgjengeliggjøre en rekke album i mange ulike sjangre dersom 150 personer ble med på å folkefinansiere hver utgivelse i løpet av 30 dager. Da vanket oppgaven med å digitalisere, rekreere platecover og sørge for historiske liner notes, blant annet i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Falck og Co. hadde i forkant sikret seg lisensieringsrettigheter til rundt 50 plater. 11. januar la de ut de første 20 titlene – der under halvparten er å få tak i via strømmetjenestene i dag. Titlene var plukket ut via nerdevenner som laget topp 50-lister over plater de gjerne ville se i serien, fortalte Christer Falck i fjor til NTB.

– Vi la vekk kredibilitet bort og tenkte først og fremst mangfold – og at alle sjangre skal være representert. Da merker vi at de som følte seg overkjørt av «musikkpolitiet» på 1980- og 90-tallet endelig fikk et sted de kunne komme med sine hemmelige ønsker. Interessen har vært spinnvilt mye høyere enn vi hadde drømt om, lød det uken etter januarlanseringen.

Første finansierte plate ut ble Tom Mathisens 1980-utgivelse «Det lille som skal til», fulgt av Ole I'Doles debutplate «Blond og billig» fra 1983.

Men Norske albumklassikere på CD-serien omfavner også jazzartister som Moose Loose, Pål Thowsen og Jon Eberson Group, visesangere som Stein Ove Berg og Åse Kleveland, countrynavn som Jan Dahlen og trioen Claudia Scott/Ottar Big Hand/Casino Steel, bluesstørrelser som Kristin Berglund og Four Roosters, punk- og new waveartister som Stengte Dører og Program 81, progrockere som Saft, artister fra 80-tallets kassettbevegelse med White Lord Jesus.

Med er dessuten 60-tallshelter som The Vanguards og The New Beatnicks, ditto fra 70-tallet som Alex, New Jordal Swingers og Folque, og 80-tallsnavn som Drama, Olav Stedje og Hilde Heltberg – samt filmmusikk, samtidsmusikk og humorplater, ramser Christer Falck opp i en pressemelding.

CD-serien har også en søsterserie på LP, der det er folkefinansiert 55 utgivelser på seks måneder – blant dem Saft, Unni Wilhelmsen og Finn Coren, samt en bokserie viet albumklassikere som foreløpig er oppe i 35 kommende bøker etter oppstarten sist sommer.