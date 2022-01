Eskil Vogt og Renate Reinsve på gjev liste over nye europeiske talenter med gjennombrudd i 2021

Eskil Vogt trekkes frem som regissør av «De uskyldige», der Hollywood Reporter mener manusforfatteren beviser også sine ferdigheter bak kamera.

Bransjebladet løfter dessuten opp Renate Reinsve i «Verdens verste person», og skriver at filmen plasserte henne på radaren til castingregissører verden over. De kaller hennes Cannes-belønnede innsats for en tour-de-force, der den både er morsom, rørende og dypt følelsesladd.

Andre europeiske filmtalenter både foran og bak kamera som nevnes er «Hive»-regissør Blerta Basholli fra Kosovo, den russiske filmskaperen Kira Kovlenko med «Unclenching the Fists», «Natural Light»-regissør Denes Nagy fra Ungarn, «Happening»-regissør Audrey Diwan, «Hand of God»-skuespiller Filippo Scotti og «Titane”s Agathe Rousselle samt «Lamb»-regissør Vladimar Johansson fra Island.