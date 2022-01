Anne Regine Ellingsæter (26) sin første ordentlige rolle var i en TV-serie som kostet 96 millioner å produsere

– Folk har nok hørt om Kielland-ulykken på skolen, men nå vil de kanskje forstå mer om hva disse ulykkene innebar og hvordan de skjedde. Det sto jo utrolig mye på spill på denne tiden. Det var kanskje mange som ikke forsto konsekvensene før det var for sent.

Det sier skuespiller og hovedrolleinnehaver i NRK sin suksess-serie «Lykkeland», Anne Regine Ellingsæter (26), til Dagsavisen. Denne sesongen av «Lykkeland» starter med Bravo-utblåsningen i 1977 og slutter med Alexander Kielland-ulykken i 1980. Sesong to har premiere 2. januar. Ellingsæter tror at den vil bidra til at flere får øynene opp for hva folk i tiden før oss har gått igjennom før vi fikk den rikdommen vi har i Norge i dag.

Hennes første ordentlige rolle i en TV-serie var rollen som Anna i Lykkeland, som kostet 96 millioner kroner å produsere sesong én av, og 120 millioner kroner å produsere sesong to av. Serien er en av NRKs største dramasatsninger.

– Det har vært overveldende og omveltende. Jeg har alltid drømt om å gjøre noe sånt, men plutselig skjedde det bare, uten at jeg egentlig visste helt hvordan jeg skulle få noe sånt til å skje, sier hun.

I serien jobber hun blant annet med skuespillerne Pia Tjelta og Per Kjærstad, regissør Petter Næss og manusforfatter Mette Bølstad.

– Disse utrolig erfarne og dyktige folkene har vist meg voldsom tillit, som har gjort at jeg har opplevd det som en ære å kunne ta det ansvaret. Det har også betydd mye for hvilken vei eller retning jeg vil ta videre i livet. Det har gitt meg mersmak og nysgjerrighet for skuespillerfaget, sier Ellingsæter, som for tiden har permisjon fra en teaterhøyskole i Trøndelag.

Hun er selv vokst opp i Stavanger, hvor hele seriens handling utløper seg, og opplever at hun har lært mye hun ikke visste om fra før, og fått muligheten til å sette seg inn i hvordan det var å leve i oljebyen for mange år siden.

– Det har vært en fantastisk jobb og mulighet. Det er snakk om folk som har levd lenge før meg og jobba hardt for at Norge skulle få de ressursene og den velferdsstaten vi har i dag.

LYKKELAND Skuespillerne i «Lykkeland» under innspillingen av den første sesongen av suksessen, i Stavanger oktober 2017. Når sesong to kommer er et ubesvart spørsmål. Fra venstre Anne Regine Ellingsæter (Anna), Per Kjerstad (Fredrik Nyman), Malene Wadel (Toril), Pia Tjelta (Ingrid Nyman), Amund Harboe (Christian) og Bart Edwards (Jonathan). (Helene Amlie/Helene Amlie/NRK)

Kvinner med utdanning

Ellingsæter forstår Anna sitt behov for å bryte ut fra den bakgrunnen hun har, og ikke la den definere henne og hvem hun skal bli eller hva hun skal tenke.

– Jeg ble raskt veldig tiltrukket av den rollen. Hun er en pådriver for det å bli noe mer, kjempe for rettferdighet, sier Ellingsæter.

Samfunnssystemet var ikke tilrettelagt for at kvinner med høy utdannelse kunne få innpass i arbeidslivet på 1970- og 80-tallet, mener Ellingsæter. I hvert fall ikke for de kvinnene som ville ha jobb og barn.

– Denne sesongen er Anna mye mer handlende. En skikkelig råtass.

Hun synes det har vært krevende å spille Anna, som har økonomiutdanning og mye kunnskap og interesse for økonomi og politikk.

– Jeg er ikke i nærheten av å ha den samme kunnskapen som henne. Jeg har brukt Mette og Petter til hjelp med å tolke innholdet og det Anna snakker om, diskutere hva det betyr og hva det betydde i Norge på den tiden.

Noe av det som skiller Anne Regine Ellingsæter fra rollen som Anna, mener hun selv er at Anna er mer strategisk og intellektuell.

– Jeg skulle gjerne hatt mer av den egenskapen selv. Men til gjengjeld har vi et ganske likt temperament, sier hun og ler.

Selv har hun fått se de første to episodene av den nye sesongen.

– Jeg sitter jo limt fast til skjermen.

