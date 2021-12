Vinylsalget satte rekord - takket være ABBA

Salget av vinylplater i Storbritannia har passert fem millioner for første gang på 30 år, melder BBC. Abbas comeback-album «Voyage» var årets bestselger på vinyl i Storbritannia. Dette viser foreløpige tall for 2021 fra den britiske musikkbransjeorganisasjonen BFI.

Også store stjerner som Ed Sheeran og Adele solgte mye på vinyl av sine nye album. Med vinylutgaver fra de store stjernene økte LP-salget i Storbritannia for fjortende år på rad, til tross for stort press på det internasjonale vinylmarkedet.

Får ikke nok vinyl

Da Adele kom med albumet «30» i november, meldte flere aktører at forhåndsordrene førte til kapasitetsproblemer på vinylpresserier verden over. En rekke store artister ga ut album i samme tidsrom denne høsten, og alle ville ha vinylutgaver.

– Adele hadde fullbooket alle vinylfabrikkene. Så jeg, Elton John, Coldplay, Taylor Swift og Abba måtte kjempe for å få inn våre album der, sa Ed Sheeran på australsk radio i høst.

Men de 500.000 forhåndsproduserte vinyleksemplarene av Adeles «30» utgjorde bare 0.3 prosent av vinylplatene lagd for det britiske markedet, påpeker BBC.

Presset på vinylprodusenter har økt under pandemien, blant annet fordi artister har hatt færre muligheter til å tjene penger på konserter og turneer. Siden inntjeningen fra strømming er liten for de fleste artister, ønsker stadig flere artister å gi ut på vinyl, der salgsinntektene er sikrere, melder New Musical Express. Samtidig har problemer med råvaretilgang og distribusjon skapt lang ventetid på vinylplater.

30.000 på en uke

I Storbritannia solgte Abbas «Voyage» nærmere 30.000 eksemplarer på vinyl i sin første uke, og ble dermed årtusenets raskest selgende LP-plate, melder BBC.

Fysiske formater utgjør en liten, men betydningsfull del av det totale musikkmarkedet. Vinyl selger nå dobbelt så mye som CD-er i Storbritannia, 30 år etter at CD-en kom, og var det dominerende formatet fram til tidlig på 2000-tallet.

Strømming sto for drøyt 80 prosent av det britiske musikkmarkedet i 2020, og andelen ventes å øke når BFIs fullstendige tall kommer over nyttår.

I Norge ble det solgt vinylplater for 41 millioner kroner i 2020, ifølge bransjeorganisasjonen IFPI. Det utgjør en andel på 1.7 prosent av det samlede musikksalget, men vinylandelen går oppover. Strømming utgjorde over 90 prosent av det norske musikksalget i 2020.

