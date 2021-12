Erik Poppe svarer kritikerne: - Moberg-politiet har rykket ut

«Ingen krasjlanding, men heller ikke en åpenbar triumf» mener SVTs filmanmelder Fredrik Sahlin.

«Nyfilmatiseringen av ‘Utvandrarna’ kan man leve med – eller klare seg uten» mener Aftonbladet-kommentator Jon Asp. Og Aftonbladets anmelder gir karakteren to av fem.

Anmeldere i de største svenske mediene kritiserer valgene regissør Erik Poppe har gjort i sin nye versjon av «Utvandrerne», som hadde kinopremiere i Sverige 1. juledag.

De fire romanene i Utvandrerserien (1949–59) er blant svensk litteraturs storverk, der arbeiderforfatteren Vilhelm Moberg skildret hvordan fattige svenske bønder skapte seg et nytt liv i USA. «Utvandrerne» ble først filmatisert i 1971, med Liv Ullmann og Max von Sydow i hovedrollene, i regi av Jan Troell. Dermed står Poppe på skuldrene til to storverk i svensk kulturarv. Og filmanmelderne i de største svenske mediene har vært til dels avmålte.

– Kritikken har vært helt som forventet. Anmelderne deler seg i to: De som spør hvorfor man skal gjøre en ny film, og de som skjønner prosjektet, at dette er min nytolkning, med et samtidsblikk på Moberg. sier Erik Poppe til Dagsavisen.

Regissør Erik Poppe har jobbet med opptakene av «Utvandrarne» under hele pandemien. Filmen skal ha premiere i Norden 2. juledag i år. (Joakim Nilsson/NTB)

– Det er en historie om verden i dag, om hvem vi er, hva som skaper migrasjon, og hvorfor folk blir flyktninger. Historien er mer relevant enn noensinne, mener Poppe.

– Jeg har rett til å gjøre min tolkning. Da vil noen reagere. Sånn er det.

Norske manusforfattere

I rollene finner man stjerner som Gustav Skarsgård, Lisa Helin og Tove Lo, med nykommeren Lisa Carlehed som får mye skryt i hovedrollen.Filmen er allerede nominert til hele sju Gullbaggar, den svenske filmbransje-prisen, inkludert beste film og beste skuespillere.

Filmpremiere Utvandrarna STOCKHOLM, Sverige 20211220. Regissør Erik Poppe med bl.a Tove Lo, Lisa Carlehed, Gustaf Skarsgård, Sofia Helin, under premieren på Utvandrarna. (Claudio Bresciani/TT)

Både regi og skuespill roses av anmelderne i de største mediene – tabloidene Expressen og Aftonbladet, abonnementsavisene Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet, og svensk rikskringkasting (SVT/SR). Flere sammenligner Poppes stil med den legendariske amerikanske regissøren Terrence Malick.

Med et budsjett på 110 millioner kroner er «Utvandrerne» blant de største svenske filmsatsingene gjennom tidene. Manus er av det norske radarparet Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram Eliassen (TV-serier som «Frikjent» og «Heksejakt», Erik Poppes film «Utøya 22. juli»). Sammen har de skåret ned Mobergs historie og konsentrert filmen om den kvinnelige hovedpersonen Kristina istedenfor den mannlige hovedpersonen Karl-Oskar.

LIsa Carlehed spiller Kristina i Erik Poppes «Utvandrarna». (John Christian Rosenlund)

«Filmens manusforfattere og regissør, alle fra Norge, har rendyrket og oppdatert historien på en engasjerende måte, og på en tredjedel av Troells spilletid» skriver Dagens Nyheter, som gir karakteren tre av fem.

Hvor er elendigheten?

Men flere av kritikerne mener at kuttene i historien går ut over forståelsen for de økonomiske og religiøse undertrykkelsen som utvandrerne flykter fra.

«Hvor er elendigheten?» spør SVTs Fredrik Sahlin, og konstaterer: «Selv om det snakkes om hvor mye de lider hjemme i Svedala synes det ikke på lerretet. Alt er litt for velkjemmet».

– Jeg har ikke sminket Mobergs verk. Vi har jobbet tett med historikere for at det historiske skal bli realistisk, svarer Erik Poppe på spørsmålet om manglende elendighet.

– En del synes det er synd at ikke alle elementene i fortellingen er med. Det var heller aldri meningen. Den filmen er laget allerede, av Jan Troell, på 1970-tallet. Han har tatt med alt. Det ville ikke være noe poeng for meg i å gjøre det om igjen, sier Poppe.

[ Pandemien truet med å forsinke Poppes film. Han ble reddet av digitale statister ]

– Så har «Moberg-politiet» rykket ut: Hvordan kan du fortelle om Karl Oskar uten å ha med den og den historien, eller den og den personen. Hadde Moberg-familien ment at det jeg gjorde var feil, ville jeg stoppet. Men de har visst om valgene vi har tatt og vært positive hele veien. Også Jan Troell har støttet mine valg gjennom hele prosessen.

Ubarmhjertig og mektig

– Debatten står mellom tradisjonalistene og nåtidens filmpublikum. Kan man tolke? Er det legitimt å sette opp Shakespeare på nytt? Kan man spille Ibsen på andre måter enn det han selv skrev? Den debatten må man gjerne holde på med, men for meg er det selvsagt at kunst skal, og må, tolke annen kunst i lys av den tiden vi lever i, sier Poppe.

Anmelderen i Expressen er forfatter og journalist Jens Liljestrand, som i 2018 utga en omfattende biografi over Vilhelm Moberg. Også Liljestrand kritiserer Poppes omgang med originalmaterialet – «ofte stikk i strid med Mobergs kunstneriske uttrykk» – men han konkluderer likevel positivt:

«Kanskje er det nettopp i julen spesielt nyttig å påminnes om at kulturarv, for å holdes levende, også må kunne fornyes og deles med andre. Så hvorfor ikke, nyt Erik Poppes ubarmhjertige, tungt politiske, men også mektige ‘Utvandererne’, i stille takknemlighet over at TV-serieversjonen av Jan Troells mesterverk også fins tilgjengelig», skriver Liljestrand.

Liv Ullmann og Max Von Sydow i Jan Troells «Utvandrarna», som ble nominert til Oscar. (Svensk Filmindustri)

Den drøyt sju timers TV-versjonen av Troells filmer «Utvandrerne» og «Nybyggerne», med Linn Ullmann og Max von Sydow, kan ses på Netflix.

Pandemi og premiere

– Den store spenningen rundt filmen i Sverige nå er om folk tør å gå på kino og se den med pandemien i bakgrunnen. Usikkerheten var vi klar over da vi lot den gå opp på kino. Filmen oppleves sterkest i en kino, men kinotallene nå er ikke avgjørende. Den kan ha et langt liv både på kinoer rundt i verden og på strømmetjenester, mener Erik Poppe.

[ Slik blir TV-året 2022: Mange lovende dramaserier (+) ]

– Jeg får fullt av Messenger-meldinger hver dag fra folk som er overrasket og elsker det vi har gjort. Testvisningene bekreftet også dette. Så vi visste at publikum likte filmen, men forventet at anmelderne ville være delt, sier Poppe.

«Utvandrerne» er åpningsfilm under Tromsø Internasjonale Filmfestival 17.–22. januar, og får norsk kinopremiere uka etter. Festivalen går foreløpig som planlagt, med redusert kapasitet.

– Premieredatoen 28. januar jeg i Norge er foreløpig ikke flyttet. Det er heller ikke filmfestivalen i Tromsø. Så får vi se, sier regissøren.





