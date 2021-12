Østsiden bibliotek er nominert til gjev pris

I en pressemelding fra Norsk bibliotekforening begrunner juryen nominasjonen av Østsiden bibliotek slik:

«Biblioteket og de ansatte gjør en stor innsats for lokalsamfunnet. Det fungerer som en «uorganisert» fritidsklubb i et samfunn med mange lavinntektsfamilier og en høy andel familier med minoritetsbakgrunn. Her får ungene lese, spille, leke og tegne, omgitt av trygge voksne. De ansatte er gode på å se og huske den enkelte og sprer leseglede til alle».

– Nyheten gjorde meg rørt, sier leder Solfrid Pedersen til Dagsavisen Demokraten, og fortsetter:

– Jeg gråt faktisk litt, og er veldig stolt av alle som jobber på Østsiden.

Gitt pris i over 30 år

Blant de nominerte til årets pris, finner vi også skolebiblioteket til Elvebakken videregående skole i Oslo, Haugesund folkebibliotek og Laksevåg bibliotek i Bergen.

Leder i Norsk Bibliotekforening – og for juryen, Vidar Lund, sier blant annet:

– Alle er ulike bibliotek, men har det til felles at de er viktige for sitt nærmiljø og har drivende dyktige bibliotekarer. De er gode forbilder for andre bibliotek.

Prisen blir delt ut under et strømmet arrangement 12. januar 2022.

Årets bibliotek, en pris som har vært utdelt helt siden 1988, blir delt ut av Norsk Bibliotekforening. Tidligere vinnere er blant andre Deichman Bjørvika, Stormen bibliotek og Biblo Tøyen.