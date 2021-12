Blå kjører på: Her blir det konserter mens alle andre stenger

– Vi tenkte: Faen heller. Vi bare gjør det! Nå har det vært så mye dårlige nyheter, at både publikum, artistene og vi fortjener dette, forteller Sten Ove Toft, programansvarlig på klubben Blå, en sentral konsertscene i Oslo gjennom snart 25 år.

Mens alle andre utesteder og spillesteder i Oslo stenger og avlyser, fortsetter Blå med konserter i helga. Dette annonserte utestedet tirsdag ettermiddag, få timer før de nye koronarestriksjonene inntrådte, med nasjonal skjenkestopp og strenge publikumsbegrensninger.

«Ølkranene kan de ta fra oss, men en avslutning på året for våre ansatte, gjester og artister det får de ikke ta» skrev Blå på sin Facebook-side, og konstaterte: «Det kommer ikke på tale at vi nå plutselig skal stenge ned BLÅ på denne måten. Derfor har vi etter å ha pratet med artistene som skulle spille denne uken kommet frem til at vi kjører på ut uka!»

Både torsdag, fredag og lørdag blir det konserter som bortimot vanlig på Blå.

Torsdag spiller Oslobandene Utlandet (inntil nylig Bosses Bongoband) og Gunerius & Verdensveven.

Fredag er det julekonsert med bandet Dreamliners og gjester, som spiller låter fra den klassiske juleplata «A Christmas Gift from Phil Spector»

Lørdag spiller Maja Ratkje og Stian Westerhus.

Med de nye koronatiltakene er publikumstallet nå begrenset til 50 sittende. Det har satt stopper for de fleste andre konsertsteder, men ikke Blå:

– De siste ukene har vi hatt rundt 75 på konsertene, så dette utgjør ikke så stor forskjell. Vi gjennomfører konsertene som var planlagt, sier Sten Ove Toft.

Sten Ove Toft, bookingansvarlig på Oslo-klubben Blå (Monica Hovdan)

– Uten alkoholsalg er det jo et tapsprosjekt. Men det har en verdi å gjøre dette likevel. Vi har ikke tenkt å legge oss ned å dø. Dette er noe alle vil. Artistene har veldig lyst til å spille, sier Sten Ove Toft.

– Og få har bedre kompetanse på smittevern enn oss konsertarrangører etter disse to årene.

De 50 billettene til julekonserten fredag er utsolgt, men til torsdag og lørdag er det billetter igjen, opplyser Blå – «dersom du ønsker å få med deg en siste konsert før landet stenger ned».

Lyst til å grine

De store scenene Rockefeller og Sentrum Scene har avlyst eller flyttet de fleste konserter framover, de mellomstore scenene Parkteatret og Cosmopolite har stengt og avlyst. Oslo Konserthus har stengt, Operaen har avlyst alle forestillinger ut året. Nasjonal Jazzscene avlyste og stengte allerede sist uke, det samme gjorde konsertstedet Kafe Hærverk, en av naboene til Blå. «Man har lyst til å legge seg ned og grine» skrev markedsansvarlig på Blå, Magnus Annweiler, i Dagsavisen sist uke.

– Det er klart man får lyst til å grine. Men vi gir oss ikke, sier Sten Ove Toft. Når Dagsavisen ringer tirsdag kveld, sitter han og booker artister for våren.

[ Utelivsbransjen frykter flere konkurser ]

– Ingen i kulturbransjen har lyst til å stenge ned. Det er synd å si det, men det begynner nesten å bli en vane. Vi har sendt ut permitteringsvarsler, så får vi se hva som kommer av støtteordninger og lønnskompensasjon. Det er vanskelig å holde folk i jobb i utelivsbransjen når det er stengt, sier Toft.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen