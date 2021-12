Regissørsøsteren underveis med dokumentar om Hans Christian Ostrø

Dokumentaren «The Golden Swan» forteller historien om Hans Christian Ostrøs skjebne som gissel i Kashmir i 1995 (ekstern lenke). Han ble kidnappet og halshogd av terrorister.

Gjemt på kroppen hadde han flere brev fra tiden i fangenskap, som gjør at regissørsøsteren «kan skildre brorens kamp for frihet, og opplevelse av gisseldrama på en måte ingen av oss tidligere har sett», ifølge Rushprint.

Uskyldig turist

– Filmen er et personlig vitnesbyrd over hvordan terrorisme kan ramme et uskyldig enkeltmenneske, og hva du gjør for å overleve. Det betyr at det er Hans Christian som er hovedkarakteren i filmen, det er hovedsakelig hans historie jeg skal fortelle, har Anette Ostrø tidligere uttalt til filmnettstedet.

Hun vant pitcheprisen under Elverum-festivalen Movies on War i 2018 for filmprosjektet, som Fri Film produserer med samprodusenter fra Danmark, Tyskland og Nederland.

«The Golden Swan» var blant 11 nye filmer og serier som fredag fikk produksjonstilskudd fra Norsk Filminstitutt.

Flere samproduksjoner

Fire av dem var samproduksjoner: Det er thrilleren «Birthday Girl», som er en dansk samproduksjon med Michael Noer som regissør. Maipo fikk tilskudd til spillefilmen «Hammarskjöld», en svensk samproduksjon med dansk regissør, Per Fly. «Den svenske modellen» er tittelen på Sant & Usants samproduksjon, som følger Sveriges koronastrategi på nært hold og er regissert av Erik Gandini.

Det vanket dessuten tilskudd til regissør Marita Mayer og Rainy Day Productions for afasidokumentaren «Morfar har et ødelagt øye, som er i animasjonsform. Regissør Aslaug Holm og Fenris Film skal fortelle «Rosmarys historie», om regissørens bolivianske nabo som opplever at mannen blir sendt ut av Norge.

Mona Berntsen, den norske stjernedanseren, skal portretteres i «Tiny Dancer» av Tommy Gulliksen og Oslo Pictures, mens regissør Sofia Haugan og Graham Film får tilskudd til en kortfilm kalt «Nytt menneske» – om regissøren og kjærestens ønske om og plan for å få barn.

De siste som fikk tilskudd nå i desembertildelingen er regissør Lars Erlend Tubaas Øymo og Indie Film, som i kortdokumentaren «Ex Nihilo» skal skildre den norske samtidskunstneren Olav Christopher Jensen. Det vanker også produksjonstilskudd til dramaserien «Svarte gutter» – om et guttekollektiv på vestkanten. Meena Rathor debuterer som serieskaper i regi av Nordisk Film Production.

