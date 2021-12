Trettebergstuen i nettmøte: – Vi kommer med stimuleringsordning

– Vi kommer med en stimuleringsordning som vil se noenlunde lik ut som den forrige regjeringen hadde, men som dessverre ble avsluttet fra oktober. Nå ser vi på om vi skal gjøre noen endringer, sa kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Fredag morgen før statsråd satte Trettebergstuen opp et åpent nettmøte på Facebook der hun svarte på spørsmål fra kulturlivet.

Nettmøte med kulturminister Anette Trettebergstuen om koronasituasjonen, fredag 10. desember (Skjermdump/Kulturdepartementet)

Frustrasjonen har vært stor i norsk kulturliv denne uka etter de nye smitteverntiltakene satte restriksjoner for arrangementer. En rekke teatre, musikkscener og kulturhus har stengt eller avlyst konserter og arrangementer i desember.

Denne uka måtte produsentene av storfilmen «Kampen om Narvik» avlyse den planlagte verdenspremieren i Narvik lørdag, og alle andre førpremierer og arrangementer utover neste uke. Kinopremieren 25. desember er utsatt i påvente av en stimuleringsordning som vil sikre inntektene for produsenten om filmen må gå opp for halv kinokapasitet.

En stimuleringsordning var blant de første spørsmålene Trettebergstuen svarte på under det åpne Facebook-møtet. Trettebergstuen bekreftet nå at en stimuleringsordning vil komme på plass.

– Stimuleringsordning er viktig. Vi vil at folk skal kunne oppleve kunst og kultur på smittefaglig trygt vis under pandemien. Stimuleringsordningen vil kunne gjøre det mulig økonomisk, understreket kulturministeren.

– Vi vet at dere er slitne og lei, og at mange ikke har mye å gå på. Mens pandemien er uforutsigbar, skal ikke regjeringen være det. Derfor er det kommet en kompensasjonsordning på plass, det kommer snart en stimuleringsordning. Så er det en avveining mellom å få på plass tiltak raskt, og å gjøre justeringer i ordningene, understreket Trettebergstuen. Ett av spørsmålene som vurderes, er om stimuleringsordningen skal være tilbakevirkende, fortalte Trettebergstuen. Men kulturministeren kunne ikke komme med en konkret dato for innføring av stimuleringsordningen.

– Vi trenger litt tid til å se på detaljene, og se på innspillene fra kulturlivet de siste årene, slik at vi kan gjøre noen forbedringer, sa Trettebergstuen.

20211013. Artist Trine Rein under julesamling i kulturkirken Jakob r (Ali Zare/NTB kultur)

– Vil du anbefale publikum å kjøpe billetter til pågående kulturarrangement i førjulstiden? spurte artist Trine Rein.

– Ja jeg vil gjøre det. Med smittevernsreglene som nå er lagt, skal det være trygt å bevege seg på byen og bruke kulturen, så jeg vil anbefale folk å gjøre det. Jeg vil anbefale folk å gi en julegave som handler om et kulturtilbud, sa kulturministeren.

– Forhåpningen vår er at når disse fire ukene er over, skal vi ikke trenge flere tiltak. Vi har innført smitteverntiltak for å få slått ned dette utbruddet effektivt. Forhåpentlig vil ikke tiltakene vare lenge, sa kulturministeren.

Flere spurte om det vil bli mulig å innføre koronapass for å gjennomføre arrangementer med normal publikumskapasitet.

– Vi tar ikke det i bruk nå, fordi helsemyndighetene ennå ikke vet nok om omikron-varianten og virkningen av vaksiner. Når vi kommer over i en mer normal situasjon og vi vet mer hvordan den nye varianten smitter, kan vi ta i bruk koronapass for å holde hjulene i gang og arrangere som vanlig, også hvis vi må leve med viruset, sa Trettebergstuen.

Flere kritiserte også behandlingstid hos Kulturrådet på søknader om kompensasjon, og spurte om hvordan kulturdepartementet nå kan hjelpe frilansere som blir hardt rammet av avlysninger i kulturlivet. Trettebergstuen at ordningen med NAV-støtte til selvstendig næringsdrivende er blitt forlenget.









