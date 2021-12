Trygt å dra ut, men likevel blir folk hjemme: – Markedet er dødt

Meteren og munnbindet er tilbake, sammen med antallsbegrensninger på arrangementer og krav om tilviste sitteplasser. Lev mest mulig normalt og bruk byen, sier byrådsleder Raymond Johansen til Oslofolket. Ikke vær redd for å gå ut og bruke tilbudene, sier kulturminister Anette Trettebergstuen og understreker at det er trygt å gå på kulturarrangementer. Også byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal oppfordrer Oslofolket til å bruke kulturlivet innenfor de rammene som er satt. Likevel er nå en bølge med avlyste og utsatte konserter, forestillinger og kulturarrangementer i ferd med å skylle over oss. Hvorfor?

– Markedet er dødt. Folk blir skremt av all praten om smitte, og det er ikke akkurat en gave til billettsalget, som har vært tregt hele høsten og stoppet helt opp i forrige uke, før avklaringene kom.

Det sier daglig leder for Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal, til Dagsavisen. Om det er tillatt 50, 200 eller 1000 gjester på arrangementer mener hun har lite å si nå som viljen hos folket ikke er den samme lenger. Under pressekonferansen tirsdag kveld ble det nok en gang presentert tiltak som setter begrensninger for kulturbransjen.

Kurt Nilsens julekonserter i Oslo, som skulle avholdes denne helgen, utsettes til neste år. Det samme vil trolig skje med konsertene i Bergen, ifølge VG. De nye tiltakene gjør også at Folketeateret i Oslo avlyser sine forestillinger i desember. Det går utover blant annet oppsetninger av «Mamma Mia» og «Reisen til Julestjernen», skriver VG.

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører. (NTB kultur/NTB)

Allerede hardest ramma

Østerdal forteller at grunnen til at noen velger å avlyse er at de forsøker å gjøre alt de kan for å redusere kostnader. Uten en kompensasjonsordning som fungerer, eller en stimuleringsordning, står bransjen på bar bakke, understreker hun.

– Da må man gjøre alt man kan for å berge seg selv. Det er derfor mer avlyses enn det som er rent smittevernmessig er nødvendig.

Det blir ikke noe økonomi av femti stående gjester, forklarer Østerdal, som mener at så lenge meteren skal opprettholdes, blir det meste i bransjen sjanseløst å gjennomføre.

– De aktørene som er ramma nå igjen, er de som har vært hardest ramma i 21 måneder gjennom denne pandemien. Det er helårsarrangørene, de som sørger for at vi har et kulturtilbud hver dag i dette landet. Folk er fullstendig utslitt og mange kan ikke gjøre annet enn å avlyse nå, sier hun.

Hun trekker særlig frem musikkbransjen som utsatt, som hun mener er midt i indrefileten av en høysesong, med julekonserter og juleturneer, som er viktige for bunnlinjen i økonomien til artistene og arrangørene.

– Det er i disse uker at mange går med det nødvendige overskudd de må ha for å drive videre i det neste året. Derfor oppleves dette dramatisk nå, og nok en gang står vi uten et sikkerhetsnett, sier Østerdal.

Men hun legger ikke skjul på at alle ledd av bransjen sliter.

– Det er ingen tvil om at det er bekmørkt i alle ledd av bransjen nå.

Utgift på en kvart million

Hvert år avholdes det flere tusen korkonserter i kirker og samfunnshus landet rundt i adventstiden. Men ikke i fjor, da kom viruset i veien. Generalsekretær i Norges korforbund, Marianne Bremnes, tror det var et stort savn for mange. I år skulle det bli annerledes og korforbundet har allerede både gjennomført og forberedt flere julekonserter. Men så kom det nye tiltak.

Bremnes har ikke oversikt over hvor mange konserter som har blitt avlyst eller utsatt foreløpig, men en ting vet hun:

– Særlig de som skal ha konserter nærme jula, avlyser. Skulle det oppstå smitte blir man da sittende i karantene hele jula, og det er verken publikum eller noen korister interessert i.

Oslo Oratoriekor er et av mange kor som har måttet avlyse flere kommende konserter i jula.

– Vi har fått masse avmeldinger fra korister som er bekymra og ikke ønsker å pådra seg noe smitte. Det er det ene. Det andre er at vi ikke vil være med på å øke smittestatusen i landet vårt, sier leder for Oslo Oratoriekor, Hanne Aspelund.

Leder for Oslo Oratoriekor, Hanne Aspelund. (Roger Kyrro)

I helga skulle de ha fire konserter i en fullsatt kirke med plass til 800 publikummere. Slik ble det ikke. Etter gårsdagens pressekonferanse bestemte Aspelund og resten av styret seg raskt for å utsette konsertene til mars neste år.

– Vi kunne ikke hatt noen øvelser i forkant av konsertene i og med at antallsbegrensningen på øvelser er satt til maks 20 personer. Og for et kor på 130 stykker som har med et orkester på 20, sier det seg selv at det ikke var gjennomførbart, sier Aspelund.

I tillegg tror Aspelund at kvaliteten ville blitt langt dårligere dersom de skulle gjennomført med de nye tiltakene.

– Vi ville levere langt dårligere kunstnerisk i og med at vi ikke kunne ha hatt de siste øvelsene, sier Aspelund, som understreker at også den økonomiske delen var avgjørende i beslutningen om å utsette konsertene.

– Totalutgiftene på å avholde en konsert ligger på en kvart million, når vi holder driftsutgiftene utenom. Det har vi ikke sjans til å få dekket av et publikum som velger å holde seg hjemme for å være på den sikre siden. Ansvaret for avlysning er nå lagt over på arrangør, som gjør at vi står ansvarlig for alt av utgifter som ville ha påløpt til de konsertene som må avlyses, og en kvart million er mye penger for en idealistisk organisasjon som vi er.

Gir seg ikke

Oslo Oratioriekor har ingen planer om å gi seg, og gleder seg til å gjennomføre de planlagte konsertene i påsken istedenfor. Konserten, som heter «Händels Messias», er faktisk opprinnelig skrevet til påsken.

– Vi har et flott engasjement i koret. Vi har klart oss gjennom pandemien med kontinuerlige øvelser. På mange måter har vi blitt et bedre kor i denne perioden, pussig nok som det er, sier korlederen.

Å måtte ha korøvelser med to meter avstand har gjort dem flinkere til å lytte til hverandre, tror Aspelund. Zoom-øvelser tror hun også har gitt noen fordeler. Der har de hatt en-til-en møte med dirigenten.

– Også savner vi jo koret, når det går lang tid. Den første fysiske øvelsen vi hadde sammen etter forrige runde, sto mange av oss nesten på gråten. Det var helt fantastisk, sier hun.

Aspelund opplever at korkonserter i juletida har stor betydning for mange nordmenn.

– Det føles så betydningsfullt det vi gjør, som om vi gir folk en stor mening. Det er fryktelig trist å skuffe publikum og vår egen opplevelse av å delta i juleforberedelser og skape stemning, sier hun.

Også i fjor måtte julekonserter avlyses. Men da snudde de seg raskt rundt. På under en uke lærte de seg et nytt repertoar, stilte opp i kulda på Bislett stadion og sang med munnbind på.

– Vi er det koret som ikke gir oss. Vi var så fornøyde, selv om det var grusomt å synge med munnbind på. Og publikum kom, ikke 800 som vi er vant med, men vi fikk i hvert fall synge for de 200 som var maksgrensen på det tidspunktet.

Forventer full kompensasjon

På mange måter er disse begrensningene verre enn de strenge tiltakene som var i Oslo rundt samme tid i fjor, mener Tone Østerdal fra Norske Konsertarrangører.

– Den psykologiske smellen som kommer nå, er så hard. Og for bransjen er det helsvart.

Østerdal og Norske konsertarrangører konsentrerer seg nå kun om en ting: den økonomiske tryggheten til aktørene.

– Restriksjonene er som de er, og de er innført for fire uker. Vi er uenig, men finner det ikke hensiktsmessig å bjeffe om det, sier Østerdal.

Også forbundet for kunst og kultur, Creo, har krav til kompensasjon fra det øvrige hold. De har sendt et brev til kulturministeren med et krav om at kulturdepartementet kaller inn relevante organisasjoner til et eget møte om kompensasjonsordningene i løpet av denne uka, bekrefter de overfor Dagsavisen i en epost.

Østerdal og konsertarrangørene forventer full kompensasjon for inntektstapet aktørene nå opplever, og mener det er det eneste håpet for bransjen.

– Vi kan ikke fatte at regjeringen ikke har løsninger klare før nedstenginger skjer, når vi nå er 21 måneder inn i en pandemi. Heller ikke den nye regjeringen har greit å innfri på de løftene de har gitt om at de har ryggen vår så lenge krisen varer. Vi trenger å se at de pengene er på kontoen til de rammede aktørene, sier hun.

