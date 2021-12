Sponsorer vil ta opp gratisjobbingen med Spellemann

Artistorganisasjonene GramArtog Creo vil nå ta opp ordningen med ubetalt juryarbeid i Spellemannprisen, understreker de overfor Dagsavisen. Mens NOPA vil vurdere sitt sponsorat.

GramArt, Creo og Nopa er sponsorer og samarbeidspartnere med Spellemannprisen, som eies og drives av platebransje-foreningene IFPI og Fono. Fagjuryene oppnevnt av Spellemannprisen besto i år av over 150 artister, musikkjournalister, anmeldere og bransjeaktører, som delte ut priser i 22 kategorier. Juryarbeidet er ikke betalt, og honoreres med to billetter til Spellemann-utdelingen og festen etterpå, ifølge juryinstruksen.

Tarjei Strøm, programleder for Spellemannprisen 2020 (Julia Marie Naglestad/NRK)

I 2022 deles Spellemannprisen ut for 50. gang, og utdelingen foregår direkte på NRK.

Dagsavisen skrev denne uken om musikkritiker Magnus Andersson, som etter å ha blitt spurt om å sitte i årets fagjury for klassisk musikk, gikk ut med hard kritikk av juryordningen. Han publiserte svaret til Spellemann-ledelsen på sitt nettsted musikkritikk.no, under tittelen «Hvorfor du må snu ryggen til Spellemannprisen».

Magnus Andersson Musikkritiker, Magnus Andersson: Hvorfor du bør snu ryggen til Spellemannprisen. (Tobias Schildmann Mandt)

– Jeg er en høyt utdannet fagperson. Spellemannprisen vil at jeg skal jobbe gratis for dem. Det har jeg verken tid, råd eller lyst til. Dessuten er det usolidarisk med mine kolleger, sa musikkritiker Magnus Andersson til Dagsavisen. I innlegget på sitt nettsted musikkritikk.no, som drives med støtte fra Kulturrådet, skrev Andersson bl.a. at han «fullstendig mistet tilliten til prisen», og at det er «vanskelig å ha noen som helst tillit til prisens relevans».

Også NOPA, interesseorganisasjonen for norske komponister og tekstforfattere, er bekymret for Spellemannprisens troverdighet når jurymedlemmer ikke får betalt.

«NOPA har tatt opp honorering av juryene med Spellemann en rekke ganger. Vi er ikke fornøyd med med dagens praksis, og er bekymret for prisens kredibilitet om man står uten jurymedlemmer med faglig tyngde. NOPA har ikke tatt stilling til om vi skal være samarbeidspartner for Spellemann neste gang» kommenterer styreleder Ole Henrik Antonsen i NOPA til Dagsavisen. Han understreker: «Når vi til tross for manglende honorering i juryene likevel har landet på å være samarbeidspartner for Spellemann tidligere, er det fordi prisen er så viktig for mangfoldet i norsk musikkliv».

Ber fagforbund ta affære

Musikkritiker Magnus Andersson påpeker at fagforbundet Creo er samarbeidspartner for Spellemannprisen. Creo er tilsluttet LO, og er Norges største kunstnerorganisasjon med over 10.000 medlemmer blant musikere, artister og musikkpedagoger. «Vi arbeider for å sikre medlemmene våre bedre lønns- og arbeidsvilkår», heter det i presentasjonen på Creos nettsted. Magnus Andersson oppfordrer Creo til å gripe inn overfor Spellemannprisens praksis med ubetalt juryarbeid.

Gratisarbeid er noe vi i Creo er imot — Hans Ole Rian, forbundsleder

«Jeg har tiltro til Creos arbeid. Jeg regner med at de tar affære når de vet at Spellemannprisen ignorerer grunnleggende rettigheter om lønn for arbeid», sier Andersson til Dagsavisen.

«Gratisarbeid, både i kulturbransjen og eller i samfunnet, er noe vi i Creo er imot. Så kommer vi nok til å ta en prat med Spellemann om denne saken, når vi får tid til det», kommenterer forbundsleder Hans Ole Rian i Creo.

«Dette er ikke bra», kommenterer styreleder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen, til Spellemannprisens praksis med ubetalt juryarbeid. En rekke av jurymedlemmene er utøvende artister. GramArt kommer til å ta opp saken med Spellemannprisen ved første anledning, opplyser kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug.

Både Creo og artistorganisasjonen GramArt understreker at de nå først og fremst er opptatt med å sikre støtteordninger for sine medlemmer ved en eventuell ny koronanedstengning. «Hvis alle artistene går konkurs, blir det ingen ubetalt juryordning heller», kommenterer Lasse W. Fosshaug i Creo.

Kritikerlaget: Svært misfornøyd

«Spørsmålet om honorering er jevnlig oppe til diskusjon, og det er rett og slett økonomien som ligger til grunn for beslutningen om at det ikke blir utbetalt honorar», svarte presseansvarlig for Spellemannprisen Simen Eidsvåg til Dagsavisen, til uttalelsene fra musikkritiker Magnus Andersson.

«Gratisarbeid er dessverre svært utbredt i kulturfeltet, også i forbindelse med juryarbeid. Dette er en praksis Kritikerlaget er svært misfornøyd med, fordi den bidrar til å forverre kritikernes allerede dårlige økonomiske vilkår» kommenterte Heidi Bale Amundsen, leder for Norsk Kritikerlag, til Dagsavisen.

