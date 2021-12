Full utblåsning: Her er de første bildene fra «Lykkeland 2»

«Lykkeland 2» har fått fastsatt sendestart til 2. januar på NRK1 og NRK TV.

Første sesong av den populære NRK-serien skildret starten på oljeeventyret, med vekst og rikdom i Stavanger. Mens andre sesong handler om kriser, katastrofer og Klondyke. Første sesong sluttet i 1972, med funnet av Ekofisk-feltet. I andre sesong møter vi de samme hovedpersonene i 1977, når oljepengene har begynt å flomme inn over Stavanger.

[ «Nordsjøen» - en utblåsning fra våre verste mareritt (+) ]

– Sesong to av «Lykkeland» starter med Bravo-utblåsningen i 1977 og slutter med Alexander Kielland-ulykken i 1980. Temaet for denne sesongen er sikkerhet og ulykker i Nordsjøen, fortalte serieskaper Mette Bolstad til Dagsavisen tidligere i år.

Fra serien «Lykkeland 2»: Anna (Anne Regine Ellingsæter), på det fiktive utestedet «Studio 37» ( Agnete Brun/Maipo Film/NRK)

Fra «Lykkeland 2»: Toril (Malene Wadel) i baren på Hotel Atlantic (Agnete Brun/Maipo Film/NRK/Maipo Film/NRK)

«Dette er ulykkenes tid. Et oljeflak kryper over havet på vei mot fiskebanken Klondyke under Bravo-utblåsningen i 1977, og miljøvern blir for første gang et tema i norsk oljeindustri. I 1980 kantrer boligplattformen Alexander Kielland, og 123 mennesker dør. Folk begynner for alvor å tjene penger i Stavanger. Noen tjener mer enn de har vett på» heter det i presentasjonen av «Lykkeland 2» fra Norsk filminstitutt (NFI).

Malene Wadel som Toril og prisbelønte Anne Regine Ellingsæter som Anna er to av hovedpersonene som er med også i «Sesong 2». Bildene som NRK har lagt ut fra serien viser rollefigurene i baren på Hotel Atlantic, et sentralt sted i olje-Stavanger og i handlingen, og på det fiktive utestedet Studio 37.

Også Pia Tjelta og Per Kjerstad er med videre som ekteparet Nyman.

[ Stavangers kulturliv sørger: Slik minnes de Vegar Hoel ]

Petter Næss er hovedregissør også på sesong to. «Lykkeland 2» har et totalbudsjett på 120 millioner kroner og er en av NRKs største dramasatsinger for 2022. Produsent er Maipo Film for NRK.

Første sesong av «Lykkeland» ble spilt inn i 2017, store deler av innspillingen foregikk i Stavanger. Koronapandemien forsinket innspillingen av andre sesong, som startet i Stavanger september 2020, og pågikk frem til forsommeren 2021. Produksjonen fikk ekstrastøtte fra NFI for å dekke ekstrakostnader som følge av koronakrisen.

«Lykkeland» fikk Gullruten i 2019 for årets drama og årets beste skuespiller (Anne Regine Ellingsæter), og vant prisen for beste manus på tvdrama-festivalen Cannes Series. Nærmere 900.000 har sett første sesong.

