Hun gjør Oslo til en adventskalender

Fasaden på Nobels Fredssenter lyses opp av lilla rampelys i vintermørket. En rød løper ligger på bakken, som i to dager har vært dekket med snø. Den strekker seg flere meter fra inngangen og danner en horisontallinje foran bygningen. Det er 1. desember, og i de fleste husholdene åpnes første luke på julekalenderen – første dag med en overraskelse i form av en liten og ukjent gave som gjør de mørke dagene litt lysere. Nobels Fredssenter tilbyr også en overraskelse for publikum som har samlet seg foran den røde løperen. Idet musikken begynner å spille, åpner dørene til Nobels Fredssenter seg. Ut kommer en mann som beveger seg mykt og plastisk ned den røde løperen. Han begynner å danse i det lilla rampelyset.

Jonas Øren er kunstneren bak den første luken. (Aleksandra Rachek)

Danseforestillingen foran Nobels Fredssenter er en del av prosjektet «Ad_vent – Kunsten å vente» startet av tyske Ditteke Waidelich. «Ad_vent» er en kulturell adventskalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Det vil si at det er ekte dører som fungerer som kalenderens luker. Og bak hver eneste dør venter det en kulturell overraskelse.

– På tysk kaller vi det som er «luke» i adventskalender for en «dør». På grunn av denne forskjellen, fikk jeg ideen om å bruke ekte dører som luker i den kulturelle kalenderen. Det var en av de grunnleggende ideene i Ad_vent, forteller Waidelich som er kunstnerisk leder og produsent for prosjektet.

Ad Vent (Aleksandra Rachek)

Nobels Fredssenter er luke nummer en i den kulturelle adventskalenderen. Brynjulf Bulls plass 1 er adressen, og dagsdato tilsvarer husnummer.

– Jeg tenkte at husnumrene også burde tilsvare datoene i kalenderen. Så konseptet er ekte dører, med tilsvarende husnummer, som åpner seg. Alle lukene åpner seg samme klokkeslett, sier Waidelich.

Luke nummer 1 åpnes på Nobels Fredssenter. (Lars Ø Ramberg)

Like ved den røde løperen står det en installasjon i form av tallet 1 overtrukket med rutete tøy. Tallet er laget av Victor Mutelekesha som kommer fra Zambia og bor i Oslo. Bak alle tallene i adventskalenderen står det forskjellige kunstnere.

Vil gi folk en opplevelse

– Det skal være en alternativ og utradisjonell adventskalender, en adventskalender som ikke er julete, som er antinostalgisk og som ikke er fylt med sjokolade eller andre kommersielle ting. Den skal være fylt med kulturelle, kunstneriske overraskelser, forteller Waidelich.

Med dette prosjektet vil Waidelich gjøre norsk publikum mer kjent med forskjellige kunstformer og tilby folk i Oslo spennende kulturelle opplevelser i førjulstiden.

– Jeg ønsker at folk skal føle seg velkommen, og at de får en gave. For meg er kunst en gave, sier hun.

[ Michael Krohn: Ny fest med gamle Raga-sanger ]

Kunstneren bak den første luken er danseren og koreografen Jonas Øren.

– Jeg synes at «Ad_vent» er et veldig godt tiltak. Jeg liker hva det står for – det at opplevelsen skal være mer enn det som handler om kommersialisme og salg av varer, og jeg er veldig glad for at jeg fikk åpne det hele, sier han.

Det er helt ukjent hvilken kunstner står bak en luke fram til den luken åpnes. Waidelich forteller at hun ønsker å tilby publikum variasjon og bredde i kunstneriske uttrykk av høy kvalitet. Det kan være musikk, litteratur, billedkunst, teater, dans eller performance.

– Jeg tar konseptet med adventskalender på alvor. Man bør ikke vite hvilken gave man får – så man må faktisk komme på alle arrangementene og la seg overraske. Publikum har kanskje lest litt på sosiale medier før de kommer til de enkelte arrangementene, men de vet aldri hva slags arrangement det blir.

Kontrasten mellom sted og kunst

For Waidelich er det viktig at stedet «krasjer» med det kunstneriske uttrykket – hun kunne ikke tenke for eksempel å presentere en forfatter på et bibliotek.

[ Utelivsaktør etter nye tiltak: – Det er ikke snakk om at vi kan tolerere dette mer ]

– I utvalget prøver jeg alltid å skape en slags kontrast mellom sted og kunst, sånn at stedet ikke passer det kunstneriske uttrykket for godt. I tillegg til å kunne oppdage kunst man kanskje ikke kjenner – eller se kunst man kjenner på en ny måte – kan man også oppdage forskjellige steder i Oslo som man kanskje ikke har vært før, eller se steder man kjenner på en ny måte, sier hun.

– Er det noen luker du spesielt gleder deg til å åpne?

– Jeg tenker at alle luker er spesielle og det er vanskelig å bare anbefale én av dem. Men hvis jeg skal trekke fram noen, vil jeg nevne luke 5 som er et offentlig toalett på St. Hanshaugen med eget husnummer. Det tror jeg kommer til å bli veldig morsomt. Men også luke 10, som finner sted på en av Oslo virkelige arkitektur-perler – Villa Stenersen i Tuengen allé 10 som er tegnet av Arne Korsmo. Det kommer til og blir helt unikt.

I år kan du bli med på åpningen av disse lukene i adventskalenderen:

Alle arrangementene er gratis og tilgjengelige for alle, foregår utendørs og varer i 15–20 minutter.

Luke #2

Økern Torgvei 2

2. desember 2021, 18:00

Luke #5

Geitmyrsveien 5

5. desember 2021, 18:00

Luke #8

Sagveien 8

8. desember 2021, 18:00

Luke #9

Kongshavnveien 9

9. desember 2021, 18:00

Luke #10

Tuengen allé 10C

10. desember 2021, 18:00

Luke #14

Biskop Gunnerus’ gate 14

14. desember 2021, 18:00

Luke #15

Hegermanns gate 15

15. desember 2021, 18:00

Luke #22

Fredrik Stangs gate 22

22. desember 2021, 18:00

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen