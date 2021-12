Mener bransjen nok en gang blir kasta under bussen: – Det er nesten så vi må ty til sivil ulydighet

Etter at det nok en gang har blitt innført restriksjoner hos en knestående bransje, sa Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, til NRK fredag at kompensasjonen ikke kommer krone for krone. Dette opprører daglig leder for Parkteatret, Dan-Michael Danino, som forteller at det ikke er penger igjen i kassa til et spleiselag med regjeringa.

– Det er ikke mer penger igjen i hele verdikjeden, verken hos artister, konsertarrangører eller hos de som jobber i kulissene. Nok en gang har vi blitt pålagt en form for nedstenging, og jeg er uenig i denne, sier han når Dagsavisen ringer ham fredag ettermiddag.

– Det er nesten så vi må ty til sivil ulydighet, når vi nok en gang blir kasta under bussen. Bare å tenke det i et demokratisk Norge, er jo sykt, legger han til.

Danino mener bestemt at regjeringa må hente mer penger fra oljefondet.

– Jeg skjønner at vi må spare for framtida, men krisa er nå, så enkelt er det, sier han.

Dan-Michael Danino. Daglig leder for Parkteatret Bar og Scene på Grünerløkka. (Mimsy Møller)

Avlyst flere konserter

Danino viser forståelser for smitteverntiltak under et høyt smittetrykk, men synes det er påfallende at bransjen blir bedt om å ta en kostnad de ikke har skyld i.

– Bare i desember kommer vi til å få en strømregning på 200.000 kroner. Hvordan skal vi klare å betale det med så begrensa kapasitet i både bar- og scenearrangementer?

Han tenker spesielt på alle ansatte i kulturbransjen rundt om i landet som berøres av dette. Han har troa på at kulturminister Trettebergstuen gjør det hun kan for å levere og lytte til bransjen, og håper at ordningene blir bedre denne gangen enn ved forrige nedstenging.

Også Rockefeller-gruppen i Oslo, en av Norges største konsertarrangører, har blitt truffet av de nye tiltakene. De driver scenene Rockefeller, Sentrum Scene og John Dee i Oslo, men er nå allerede i gang med å avlyse og flytte flere konserter.

– Det er helt håpløst og veldig kjedelig, skriver daglig leder Roar Gulbrandsen i en epost til Dagsavisen.

– Vi har ingen garantier for hva som skjer fremover og tilskuddsordninger er ikke på plass, slik de burde, legger han til.

De vet heller ikke om de kan garantere for artisthonorarer, produksjonskostnader eller lønn til ansatte.

– Det er krevende, men vi har forsøkt å redde eller få avklart denne helgen, skriver Gulbrandsen.

Rockefeller scene i Oslo. (Gitte Johannessen/NTB kultur)

Humorshow utsatt – Kurt Nilsen spiller

Også Oslo Spektrum har fått merke restriksjonene, og har allerede måttet utsette det planlagte humorshowet med Michael McIntyre som skulle vært på lørdag. Putti Plutti Pott og Julenissens skjegg går imidlertid som planlagt, og det gjør også julekonsertene med Kurt Nilsen.

– Etter dagens gjeldende regler, så berøres ikke konserter med faste tilviste plasser, derfor vil vi med glede synge julen inntil et fullsatt Oslo Spektrum fredag 10., lørdag 11., og søndag 12 desember, skriver Jan Fredrik Karlsen, kreativ leder for eventbyrået All-in, i en epost til NTB.

Flere tusen mennesker vil dermed samle seg i Oslos storstue, samtidig som koronasmitten i byen er økende. De nye restriksjonene som ble innført torsdag gjør det forbudt med private arrangementer med mer enn 100 personer på offentlig sted eller i leide lokaler, men dette gjelder ikke kulturarrangementer som dette.

Disse konsertene har Rockefeller måttet avlyse

Stage Dolls + Return på Sentrum Scene (opprinnelig dato: 3. desember).

Tungtvann på Rockefeller. Flyttes til ny dato (opprinnelig dato: 4. desember).

Ruben på Sentrum Scene. Flyttes til ny dato (opprinnelig dato: 4. desember)

Mayhem på Rockefeller. Flyttes til ny dato (opprinnelig dato: 5. desember)

