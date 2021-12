Anmeldelse av «Julestjerna»: «Idol»-drama med jula som x-faktor

4

TV-drama

«Julestjerna»

TV 2 Play, premiere 3. desember og TV 2 19. desember.

«Julestjerna» er også bedre underholdning enn den samlebånd-produserte amerikanske julefilmen som er det er så utrolig mye av på nett og norske kanaler i desember. Samtidig er den TV 2s frieri til den generasjonen unge seere som ikke skjønner poenget med kanalens gamle julekalendere med «The Julekalender», «Julefergå» og «Vazelina Hjulkalender». Miniserien er en moderne serie med gjennomført feelgood-stemning, en historie med mye hjerte og litt smerte, som handler om en gruppe sangartister som er med på veldig TV 2-aktig talentkonkurranse med juletema.

Disse artistene er på forskjellige steder i karrieren, men har til felles at trenger tida på TV-skjermen, og premien på en halv million kroner. Vinneren av julestjernekampen er det publikum som avgjør, men det er ikke først og fremst hvem som skal vinne dette som er poenget med historien.

Å være med og helst vinne «Julestjerna» er viktig for artistene som er med i konkurransen. (Magne Sandnes)

Menneskelig drama, følelser og romantikk er det serien har på hjertet, inkludert noen skjebnetunge historier, en god del humor. At dette er en ekte julehistorie, det gjøres klart fra første bjelleklang, og første scene som viser et julepyntet – men snøfattig – Oslo sentrum. I et TV-studio forberedes en ny runde av talentkonkurransen «Julestjerna», ledet av en småglatt programleder kalt Håkon Magnus, som egentlig minner om de som leder helge-underholdning på både TV 2 og NRK. Han forteller hva konkurransen består av, før handlingen hopper tilbake i tid for å etablere hvem disse åtte artistene er.

De er på vidt forskjellige steder i livet, og har variert musikalsk bakgrunn. For noen av dem er konkurransen springbrettet, og noen ser dette som en siste mulighet i en karriere på hell – og kanskje være billetten til kulturhus-jobber og «Allsang på grensen» i mange sesonger.

- Vinner du kan du dra på juleturné resten av livet, får den rutinerte Carsten Morten (Håvard Bakke) beskjed om fra mannen sin, som han er i ferd med å adoptere barn med, og som også jobber med «Julestjerna»-produksjonen. Carsten Morten er kjent som Norges triveligste fyr, men han lever ikke alltid opp til den statusen på hjemmebane. Her er Maria (Ameli Agbota) som trenger en halv million kroner til behandling for sin veldig syke mor. Skal hun ut i rampelyset, må hun også håndtere sceneskrekken sin. Filipa (Maja Christiansen) er en kristen popstjerne av den litt selvopptatte typen. De har tilsynelatende den gode sangstemmen til felles, for her må skuespillerne faktisk opp på scenen og framføre sangene sine.

Didrik (Odin Waage) og Maria (Ameli Agbota) må synge julesang sammen på scenen. (Magne Sandnes)

En annen er rapperen Pushvarsel (Abdulhakim’ Hkeem’ Hassane) som stiller opp i konkurransen, selv om dama hans kan føde når som helst. Artisten K-La (Hilde Lyrån) er en sanger i sekstiårene som prøver å henge med i tida, mens Olea (Hannah Karine Giske) er en moderne artist, og veganeraktivisten som har med seg kjælegrisen sin overalt. Dennis Storhøi er crooneren som ikke takler spesielt godt at han er blitt kjøpesenter-entertainer på sine eldre dager.

Didrik, spilt av Odin Waage fra «Rådebank», er hjerteknuseren og eks-barnestjerna som synes talentshow er langt under hans verdighet, selv om han skylder kemneren aldri så mye penger. Han er så forfylla at han heller vil sitte i en bar og spørre gamle fans om de blir med ham en tur, men framtoningen hans er for fresh og frisk til at Waage ikke framstår altfor troverdig som forsoffent og desillusjonert eks-idol. Han er smukkasen og prinsen i eventyret.

Didrik (Odin Waage) er eks-barnestjernen som helst ikke ser tilbake, og ikke framover heller. Det er kemneren som gjør at han velger å bli med i «Julestjerna»-showet. (Magne Sandnes)

Men første episode legger til grunn at det er mange tøffe skjebner og tårevåte historier som ligger til grunn for dramaet som skal skje bak kulissene. De har nok av prøvelser å takle, sykdom og død, ensomheten, romantikk, fødsler, forventninger og krevende foreldre det er ikke måte på hvor mye som kan forstyrre den videre karrieren deres. Her skal hovedpersonene finne seg selv og kanskje sin utkårede, meningen med livet og hva som er verdt å ofre for ære og berømmelse. Er den halve millionen verdt prisen, er nok det store spørsmålet.

Dennis Storhøi spiller Aksel, den gamle crooner og Elvis-fan som ikke takler tilværelsen som kjøpesenter-underholdning. Lisa Tønne har rollen som den tålmodige manageren. (Agnete Brun)

Samtidig formidles historiene i en så lett og tilforlatelig tone at det går klart fram at miniserien ikke prøver å være noe annet enn det blir presentert som av TV 2: en godlynt serie for hele familien, med romantikk, humor, julemusikk og varm julestemning i fokus. Det smøres tjukt på, men ikke mer enn i den norske Netflix-serien «Hjem til jul». Så er denne serien også produsert av folk fra «Hjem til jul»-selskapet The Global Ensemble og TV-skaper Per-Olav Sørensen med på regisiden.

Serieskaperne Julie Skaufel, Miriam Larsen og komiker Joachim Skage har også sørget for at disse karakterene er sympatiske og komiske. Den slentrende historien byr også på gode skuespillere som er fullt klar over hva slags drama er ment å være, bevisst at det er jula som skaper rammen her.

Rapperen Pushvarsler (Abdulhakim 'Hkeem' Hassane), er med i «Julestjerna», selv om dama er høygravid og fødselen kan begynne når som helst. (Agnete Brun)

Sjarmoffensiven blir dermed ikke en like påtrengende marsipanfest som de amerikanske romantiske julefilmene denne TV-produksjonen er i landskapet til. Det er nok av aspekter ved serien som tilsier at her har TV 2 veldig lyst på en norsk slektning av «Love Actually», en juleklassiker som tas fram igjen når sesongen er her.

Anmeldelsen er basert på tre av seks episoder.

