Reagerer på rapporten om NRK: Del med oss, ikke Facebook

– Vi må få klargjort hvordan NRK kan styrke mediemangfoldet ved å distribuere sitt innhold gjennom redaktørstyrte mediers nettverk, istedenfor sosiale medier som Facebook. Det er en problemstilling som burde være åpenbar, men som ikke er drøftet i rapporten, sier Stig Finslo, Amedias direktør for utgiverspørsmål og ekstern kommunikasjon.

Mandag la Medietilsynet fram sin omfattende rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet i Norge. Ifølge Medietilsynets rapport virker NRK konkurranseskjerpende i markedet og gjør at det samlede medietilbudet blir bedre.

Oslo 20211129. Medietilsynets direktør Mari Velsand overleverer utredningen om NRK til kulturminister Anette Trettebergstuen. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Rapporten ble overlevert kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), som neste høst skal legge fram for Stortinget styringssignaler for NRK 2023–26.

Flere av de store kommersielle medieaktørene i Norge har vært kritiske til NRKs dominerende stilling i mediemarkedet, og er kritiske til konklusjonene i rapporten.

Medietilsynets forrige utredning om NRK og mediemangfold kom i 2018. Også da var konklusjonen at NRKs digitale satsing ikke trengte begrensninger.

Amedia: Paradoksalt

Amedia er Norges største lokalaviskonsern med 80 lokal- og regionaviser, og 10 lokale nettsteder, landet over. De siste årene har Amedia bl.a. kjøpt opp lokalaviskonsernet Nordsjømedia, og startet digitale aviser i Oslo og Trondheim.

Stig Finslo, direktør for utgiverspørsmål i Amedia-konsernet (Ihne Pedersen/Amedia)

– Ofte fremstilles det som en trussel mot mediemangfoldet når et konsern som Amedia vokser, gjennom å eie og drive flere lokalaviser. Mens rapporten anser det som positivt for mediemangfoldet at NRK, landets største medievirksomhet, har styrket seg i markedet gjennom de siste fire årene. Det er et paradoks, mener Stig Finslo i Amedia.





[ Legger ut NRK-plakaten på åpen høring ]

Rapporten analyserer også NRKs tilstedeværelse i sosiale medier. Her heter det bl.a. at “NRK må balansere hensynet til å nå bredt ut med sitt eget innholdstilbud mot hensynet til å øke publikums bruk av tredjeparts plattformer”.

Amedia-direktøren reagerer på NRKs praksis, og mener allmennkringkasteren heller burde distribuert innhold gjennom redaktørstyrte medier, fremfor Facebook og andre sosiale medier.

– Vi er overrasket over at rapporten ikke problematiserer NRKs massive distribusjon av innhold gjennom sosiale medier, som er med på å styrke sosiale mediers forretningsmodell. Vi setter spørsmålstegn ved hvorfor ikke NRK i større grad kan bli pålagt å dele sitt innhold med lokale medier, som vil kunne gi dette innholdet bred distribusjon. Med deling av stoff gjennom redaktørstyrte medier kan NRK gi et positivt bidrag til mediemangfoldet, mener Stig Finslo.

Schibsted: Underlig

Ved framleggingen av rapporten viste medietilsynets direktør Mari Velsand til økt betalingsvilje for redaktørstyrte medier, samtidig som NRK hadde styrket sin posisjon i markedet.

– Jeg gleder meg over de gode økonomiske resultatene til både Schibsted og mitt gamle konsern A-Media. De klarer dette samtidig som vi har en velfungerende allmennkringkaster med høy tillit. Vi står overfor enorme utfordringer med de globale aktørene i mediemarkedet framover. Skal vi ha en norsk mediebransje med så god posisjon som i dag, må vi ikke gjøre det til et problem at vi har en allmennkringkaster som fungerer, uttalte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Dagsavisen.

Siv Juvik Tveitnes, administrerende direktør i Schibsted Norge, og tidligere adm.dir i Bergens Tidende.Her ved grunnsteinsnedlegging for Media City Bergenbi 2015. (Marit Hommedal/NTB)

Schibsted-direktør Siv Juvik Tveitnes kommenterer Eriksens uttalelser slik:

– Øyeblikksbildet er at det går bra med våre medier i Schibsted, det gjelder Amedia og andre mediehus også. Det skyldes først og fremst et sterkt annonsemarked gjennom 2021. Men annonsemarkedet svinger og konkurransen fra de globale plattformene er sterkere enn noen gang, understreker Juvik Tveitnes, som er administrerende direktør i Schibsted Norge. Schibsted er ett av Nordens største mediekonsern, og Norges største aviseier, inkludert Norges to største aviser VG og Aftenposten.

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt den fremtidige medieøkonomien — Siv Juvik Tveitnes, direktør Schibsted Norge

– Vi har høy betalingsvillighet for nyheter i Norge, men disse inntektene alene er langt fra store nok til å bære økonomien i mediene våre. Det er med andre ord fortsatt stor usikkerhet rundt den fremtidige medieøkonomien, påpeker Juvik Tveitnes.

– Siden forrige tilsvarende rapport fra Medietilsynet har NRK styrket seg, jeg finner det derfor underlig at økt konkurransepress fra NRK ikke skal få noen konsekvenser for NRK. Norge er det eneste landet som gjør denne vurderingen. i alle våre nordiske naboland er det gjort grep for å bedre balansen mellom statskringkasterne og de private mediene, kommenterer Schibsted Norge-direktøren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen