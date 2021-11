Vil du kjøpe kunst i gave? Denne helgen åpner Oslos juleutstillinger og kunstmarkeder

Vil du slå to fluer i en smekk? Da kan det være lurt å kombinere galleribesøk med jakten på julegaver. Kunstnerforbundet i Oslo er et av landets eldste kunstnerstyrte gallerier for samtidskunst. Denne helgen holder de en av sine viktigste tradisjoner ved like, med åpningen av sin årlige juleutstilling. Da Kunstnerforbundet åpnet dørene for første gang i 1910, så var det med en juleutstilling. Da var blant annet Gerhard Munthe, Henrik Sørensen, Eilif Peterssen og Erik Werenskiold medvirkende kunstnere. Årets juleutstilling omfatter verk av både etablerte og nyetablerte kunstnere.

– Det er en tradisjon som strekker seg veldig langt bakover. I år stiller vi ut verk av flere hundre kunstnere. Jeg tror at vi aldri før har hatt så mange fine verk her på huset, så det blir mange overraskelser i år, forteller daglig leder i Kunstnerforbundet Kjersti Solbakken.

Selges rett fra vegg

Utstillingen i Kunstnerforbundet åpnes fredag 26. november og står til lille julaften. Det er på mange måter et slags julemarked – kunsten selges rett fra vegg, og besøkende kan ta med seg verkene hjem.

– Utstillingen forandrer seg gjennom hele perioden i og med at vi har salg rett fra vegg. Hver dag tilføres det nye verk. Så vi håper at mange kan finne en julegave her enten til seg selv eller til en venn, sier Solbakken.

Kunstnerforbundet driver med salg av kunst gjennom hele året, og midlene fra salg av kunstverk går tilbake til driften av forbundet. Solbakken fremhever at utstillingen er åpen, gratis og tilgjengelig for alle.

–– Vi har i over 100 år arbeidet med salg, og det er en viktig form for kunstformidling. Mange kommer samtidig hit selv om de ikke planlegger å kjøpe noe – det er en fin måte å bli kjent med mange kunstnerskap på. Vi jobber likevel med å forsøke bryte ned terskelen for at flere skal tenke at kunst ikke nødvendigvis trenger være utenfor rekkevidde. Vi har verk i mange forskjellige størrelser og prisklasser, sier hun.

Monteringen av Juleutstillingen i Kunstnerforbundet (Aleksandra Rachek)

Viser kunst i forskjellige sjangre

Under utstillingen vises det verk i ulike teknikker og sjangre. Her kan du finne både malerier, keramikk, smykker, fotografi, tekstil og installasjoner.

– Det er veldig mange nye verk, og det er også noen eldre skatter som vi har hentet fram, så det er veldig stor bredde i uttrykk. I tillegg til at Juleutstillingen består av flere hundre kunstnere, har vi i år også et samarbeid med Frekvens av Krausekollektivet, som har invitert 67 kunstnere til å vise over 750 grafiske arbeider i et vinylcover-format. Publikum inviteres her til å bla gjennom kunsten på samme måte som i en platebutikk.

Solbakken gleder seg til åpningen og forventer at det blir mange som ønsker å kjøpe sitt første kunstverk på årets juleutstilling.

– Vi forventer at vi møter igjen mange besøkende som har gjort det til en tradisjon å se Juleutstillingen. Men den tiltrekker seg også stadig nye besøkende, og vi håper at vi også i år får noen nye besøkende som er nysgjerrig på kunsten vi viser, sier hun.

Hvor: Kunstnerforbundet, Kjeld Stubs gate 3

Andre juleutstillinger og kunstmarkeder i Oslo du kan besøke i år:

Julemarkedet til Kunsthøgskolen i Oslo

På julemarkedet til Kunsthøgskolen i Oslo kan du få tak i julegavene lagd av fremtidige kunstnere. Her kan du kjøpe blant annet keramikk, tekstil, grafikk, metall og andre typer kunstverk.

Lørdag 27. november og søndag 28. november.

Hvor: Galleri Seilduken, Fossveien 24

Designstudentenes julemarked

På Designstudentenes julemarked kan du finne smykker, julekort og vesker, til håndlagde lys og smidde artikler designet og produsert av studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo, Einar Granum Kunstfagskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Strykjernet Kunstskole, Fagskolen Kristiania og Høyskolen Kristiania.

Lørdag 27. november og søndag 28. november.

Hvor: Campus Fjerdingen, Høyskolen i Kristiania. Chr. Krohgs gate 32

Designernes eget julemarked

Norge og Oslo har åpnet opp igjen og 150 designere er klar for julemarked.

Arrangeres 4.–5. desember

Hvor: Design og arkitektur Norge (DOGA)

Julemarked på SALT art & music

Julemarked i samarbeid med Oslos Supermarked og Novooi, en nyetablert plattform som selger norsk design og håndverk. Her kan du ta en kopp gløgg, en tur i badstua, høre på musikk og skaffe deg alt fra illustrasjon til keramikk, gjenbruk, matgaver, bøker, design, smykker og klær, samt mye mer.

Hvor: Salt, Festningsallmenningen

Juleutstilling i Galleri Briskeby

Arrangeres 25. november–23. desember–bildene selges rett fra veggen.

Hvor: Skovveien 27

Juleutstilling i Galleri Fineart

Arrangeres 2. desember–23. desember.

Hvor: Filipstad Brygge 2

