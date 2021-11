Vant pris for bok om Utøya og søsteren: - Jeg hadde ikke ord. Jeg bare gråt

Dagen etter Brage-utdelingen er Utøya-overlevende Cathrine Trønnes Lie og forfatter Mariangela Di Fiore fortsatt omtumlet.

– Dette er veldig stort. Jeg tror ennå ikke jeg helt har skjønt hvor stort det er, sier Cathrine Trønnes Lie.

– Det betyr utrolig mye. Jeg har fortsatt vanskelig for å finne ord, sier Mariangela Di Fiore.

Torsdag kveld sto begge på scenen da kulturminister Anette Trettebergstuen delte ut Brageprisen i klassen sakprosa for barn og unge til «Søstre. Min historie etter Utøya». På omslaget står Mariangela Di Fiore som forfatter, men Cathrine Trønnes Lie er fortelleren, og prisen tok de imot sammen. Da de ble ropt opp på scenen, og jubelen sto i taket, tørket de noen tårer begge to, før Di Fiore holdt en takketale.

– Jeg ville følt det feil om ikke Cathrine sto der ved siden av meg. Brage er en litterær pris, prisen er en anerkjennelse av at jeg har gjort Cathrines historie til litteratur. Men historien er hennes. Vi er avhengige av hverandre, sier Mariangela Di Fiore.

– Da jeg sto på scenen, hadde jeg ikke ord. Jeg klarte ikke å si noen ting. Jeg bare gråt. Det var så overveldende. Vi hadde jobbet med dette så lenge, og så ble det en pris av det! forteller Cathrine Trønnes Lie.

Før og etter Utøya

Cathrine Trønnes Lie hadde dratt til AUFs sommerleir på Utøya sammen med lillesøsteren Elisabeth i juli 2011. Under angrepet på Utøya ble begge skutt av terroristen, bare Cathrine overlevde. I boken forteller hun i detalj om skuddene, kaoset og marerittet på Utøya 22. juli. Boken er delt i fire deler – «Før», «Utøya» og «Veien videre». Det handler både om terrorangrepet, tapet av søsteren, og hvordan Cathrine Trønnes Lie klarte å stable livet på beina igjen etterpå.

Utøya ti år etter: Søstrene Trønnes Lie Søstrene Elisabeth (t.v.) og Cathrine (t.h) Trønnes Lie fra Halden reiste til AUFs sommerleir på Utøya i 2011. Bare Cathrine kom tilbake til lillesøster Victoria (i midten) etter den forferdelige dagen for ti år siden. (Privat)

– «Søstre» er så mye mer enn en bok, det er historien om av Cathrines liv, og mitt liv. Og dette er mye mer enn bare en pris, det er en validering av alt Cathrine har gått gjennom, mener Di Fiore.

– «Søstre» er en fortelling om håp. Da jeg møtte Cathrine, var hun hardt skadd, og dypt traumatisert. Det har tatt henne ti år å komme seg på beina. Det har vært så mørkt, mange ganger har jeg tenkt at vi aldri kunne få til denne boka. Og nå står hun der og stråler. Det føles veldig godt, sier Mariangela Di Fiore.

– Jeg var bare 17 år. Det at noen ville skrive bok om meg og det jeg hadde vært med på, var spennende. Men i den bobla jeg selv levde i da, var jeg ikke helt klar for det. Og jeg var nok for ung til å skjønne hva det vil si å skrive en bok, sier Trønnes.

Krevende arbeid

Mariangela Di Fiore har tidligere gitt ut tre romaner, og sammen med Lisa Aisato har hun i år også ut bildeboka «Å ri på enhjørninger».

Di Fiore er oppvokst i Halden, der familien Trønnes bor. Etter 22. juli 2011 klarte hun ikke å glemme historien om Trønnes-søstrene og faren som var på tv-nyhetene 22. juli 2011, mens døtrene fortsatt var på Utøya. Hun besøkte familien hjemme i Halden våren 2012, og begynte et arbeid som tok nesten ti år, før boka var klar.

«En personlig, sterk og medrivende fagbok for ungdom som tar oss tilbake til terrorangrepet som rammet AUF sin sommerleir i 2011» het det i Brage-juryens begrunnelse.

– Arbeidet med denne boka har vært krevende, men også veldig fint. Jeg sitter igjen med en mye større forståelse for meg selv og det jeg har gått gjennom, alt jeg har jobbet med for å komme dit jeg er nå, sier Trønnes Lie.

På Utøya ble hun skutt to ganger. Hun gjennomgikk sju operasjoner på ti dager, og var tre uker på sykehus, før hun kom hjem til søsterens begravelse, fire uker etter 22. juli. «Hun var den siste av Utøya-ofrene som ble gravlagt», skriver de i boken.

– I sorgen etter søsteren som døde, ble det ikke plass til gleden over at Cathrine overlevde. Hun måtte ta på seg en maske og være sterk. Først da hun klarte å gi slipp på masken, begynte det å løsne, sier Di Fiore.

– Ærligheten beveger

Brage-prisen deles ut i fire kategorier: Skjønnlitteratur, sakprosa, barne- og ungdomsbøker, og en åpen klasse som skifter kategori. I år var åpen klasse «sakprosa for barn og unge», der «Søstre: Min historie etter Utøya» var en av fire nominerte.

Brageprisen 2021 Oslo 20211125. Cathrine Trønnes Lie (t.v) og Mariangela Di Fiore mottar Brageprisen av kulturminister Anette Trettebergstuen for «Søstre. Min historie fra Utøya». Utdeling av Brageprisen 2021, Dansens hus i Oslo. (Annika Byrde/NTB)

– Rammen angår oss alle. Inngangen er personlig. Med varsomhet og respekt presenteres nøye utvalgte scener i et korthogd og direkte språk. Ærligheten i fremstillingen beveger, sa kulturminister Anette Trettebergstuen da hun delte ut prisen til «Søstre».

– Så mange av de som var på Utøya 22. juli var som Cathrine: Vanlig ungdom fra småsteder som skulle til Utøya for å ha det gøy og sjekke gutter, og der ble de utsatt for politiske terror. Mange av dem sitter rundt i småbyene og småstedene sine med traumer og ettervirkninger, sier Di Fiore.

– Utøya-overlevere som har politiske verv og er i offentligheten er blitt hørt, deres historier er blitt fortalt, og det er jeg glad for. Men det er mange der ute som Cathrine. Hun var en vanlig ungdom som skulle på leir. De har vi ikke hørt så mye om, sier Di Fiore.

I dag har Cathrine Trønnes Lie kommet ut i arbeidslivet, og jobber på Kirkens Bymisjon i Halden. Når Dagsavisen ringer, er hun på vei til utdrikkingslag for en venninne, og har ikke lagt noen spesielle planer for å feire Brageprisen.

– Utøya og 22. juli er ikke noe jeg tenker på daglig. Ikke ukentlig heller. Det påvirker meg lite i hverdagen. Jeg har hatt riktig terapi, sier Trønnes Lie.

– Og å snakke om det i forbindelse med boka har vært terapi i seg selv. Erfaringene som jeg videreformidler i boka, kan være til hjelp for andre. Jeg har fått veldig mange positive tilbakemeldinger etter at boka kom ut.





