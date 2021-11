Grammy-nominasjon til fjorårets fineste norske juleplate

Morten Lindberg er igjen nominert i klassen for «immersive audio», det som før het «surround sound», men som på så mange andre av Lindbergs 2L-produksjoner skinner musikken i seg selv langt utover deres mye omtalte lydkvalitet. I disse førjulstider er det ekstra morsomt at nominasjonen i år kommer for ei ren juleplate. Forsidebildet på albumet viser Harald Solbergs «Vinternatt i Rondane», intet mindre, men denne plata har et innhold som lever opp til omslaget, skrev vi her i Dagsavisen da albumet kom ut i fjor.

Grammy er verdens største musikkpris. I denne selskapet er norske Morten Lindberg og hans selskap 2L blitt grossister i nominasjoner, 39 ganger til sammen. I 2019 vant han omsider en pris også, for «Lux», med Nidarosdomens Jentekor, TrondheimSolistene og dirigent Anita Brevik, musikk av Ståle Kleiberg og Andrew Smith, spilt inn i Nidarosdomen. Det Norske Jentekor ble Grammy-nominert for «Folketoner» i 2018. Lindberg har også blitt nominert for et julealbum før, «Winter Nights» med Jan Gunnar Hoff Ensemble, med Geir Bøhren og Bent Åseruds musikk fra «Jul i Blåfjell»- universet.

Morten Lindberg med Grammy-prisen for "Lux" i 2020. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Albumet begynner med «Carol Of The Bells», med den klokkeklare korsangen som preger hele albumet. De har fått med Tord Gustavsen, en av Norges fremste jazzpianister, som legger en ny dimensjon til sangene, langt ut over å være en alminnelig akkompagnatør. Han improviserer videre over denne sangen i et par minutter før albumet går inn i et mer familiært terreng.

I en time til synger koret mange av de aller mest kjente og kjære julesangene, så fint som det går an. De har sånn sett mange gamle og nye utgivelser å konkurrere med, men det er ikke bare Gustavsens spill som får dette til å skille seg ut. Helt uten ham tar Andrew Smiths nye arrangement av «Deilig er den himmel blå» himmelen til nye høyder. Jeg liker også den lette lekenheten rett etter, der de minste jentene får synge «Jul i svingen», før koret synger «Glade jul» ordløst, mens pianisten gjør ord overflødige ved siden av.

«Stille grender» er til overmål et dobbeltalbum, der den andre plata er rent solospill fra Tord Gustavsen. Dette er en begivenhet i seg selv, det er meg bekjent den første plata med en av landets fremste pianister helt alene, og han tar godt vare på anledningen. Her er improvisasjoner over gamle julesanger, som har fått nye titler etter bruddstykker fra tekstene, og enda mer fritt spill i en serie kalt «Inkarnasjon». Man kunne tenkt seg Gustavsen spille flere kjente julesanger med karakteristisk ettertenksomhet, men vi har allerede Bugge Wesseltofts «It’s Snowing On My Piano» til sånt.

Grammy-kategorien for «Immersive audio» ble utsatt av pandemiske årsaker i fjor. Dette har også gitt Lindberg enda to nominasjoner til, forsinket fra 2019: «Fryd» med Tove Ramlo-Ystad og damekoret Cantus er også et julealbum. «Tomba sonora» med Kristin Bolstad og Stemmeklang inneholder musikk komponert for den spesielle klangen i Emmanuel Vigelands mausoleum i Oslo.