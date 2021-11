Abid Raja får Bokhandlerprisen for boka «Min skyld»

– På vegne av norske bokhandlere vil jeg takke for denne viktige og velskrevne boka. Dette var en leseopplevelse som overrasker og berører, og jeg håper «Min skyld – En historie om frigjøring» får mange lesere, det fortjener den, sier Anne Schiøtz i Bokhandlerforeningen i en pressemelding om kåringen.

Ansatte hos bokhandlere landet over stemmer hvert år fram sin favoritt blant årets norske bøker.

– Jeg må faktisk klype meg i armen, for det føles nesten ikke sant at jeg får denne prisen, at alle de som jobber ute i norsk bokhandel har valgt min bok som årets favoritt, sier Raja til NTB.

«Min skyld» er ifølge bokhandlerne den brutalt ærlige historien om Rajas turbulente klassereise, hans mangeårige kamp for kjærligheten, og den smertefulle frigjøringen fra skam, skyld og utenforskap.

Var i tvil

Prisvinneren forteller at han var i tvil om hvordan mottakelsen ville bli, om leserne kom til å forstå hva han ønsket å formidle, og om boken ville nå fram til lesernes følelser.

– Jeg har nå fått hundrevis av overveldende og rørende tilbakemeldinger, og det har sammen med denne prisen fra bokhandlerne gitt meg følelsen av at jeg har klart å nå mitt mål med boken, som er å skape håp om at vi kan bli kvitt noe av skylden og skammen vi alle bærer på, at vi kan leve friere liv, sier Raja.

«Takk for boken»

Bokhandlerprisen deles i år ut for 51. gang. I alt stemte bokhandlerne på 190 ulike titler i år. Ti bøker ble nominert.

– Da jeg var barn, var det bibliotekarene som skapte leseglede hos meg. De og bokhandlerne har mye til felles, de åpner et univers for lesere, lesere som trenger veiledning. Men enda viktigere, de åpner opp nysgjerrigheten hos dem som kommer innom. Derfor er det å bli nominert til denne prisen av bokhandlerne noe som berører meg følelsesmessig. For de er ikke bare kjennere av litteratur, men de er også oppdatert på hva som er viktigst her og nå i vår samtid, sier Raja.

Prisen går gjerne til skjønnlitterære bøker. Sist en sakprosabok ble tildelt Bokhandlerprisen, var i 2002. Da vant Åsne Seierstad med «Bokhandleren i Kabul». Prisvinneren får bronsestatuetten «Takk for boken» av billedhugger Nils Aas.

