Nå skal dokumentarfilmen om Trond Giske vises for første gang

Mandag ettermiddag har filmen sin første visning under IDFA i Amsterdam, verdens største festival for dokumentarfilm. «Trond Giske – Makta rår» er den norske tittelen på filmen. På IDFA vises den under tittelen «Name of the Game».

– Jeg er utrolig glad for at «Trond Giske – Makta rår» er plukket ut til IDFA. Nå håper og tror jeg at publikum ser at dette er en film om noe allmennmenneskelig, nemlig hvordan makt gjør blind. Dette er jo ikke noe spesielt for Norge, men noe som dessverre er like aktuelt over hele verden, forteller regissør Håvard Bustnes på e-post til Dagsavisen, foran verdenspremieren på filmen. Filmen får norsk kinopremiere 18. mars 2022.

Dokumentarist Håvard Bustnes har fulgt Trond Giske siden sommeren 2018, gjennom striden som endte med at Giske trakk seg som lederkandidat for Trøndelag Arbeiderparti, og ga seg i politikken.

– De siste opptakene er fra årsmøtet i Trøndelag AP der Trond Giske holdt sin avskjedstale og AUF marsjerte ut i protest, forteller Bustnes.

«I ferd med å bli brukt»

Bustnes tok kontakt i 2018 etter at Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet, og Giske sa ja til å la Bustnes følge ham med tanke på en dokumentarfilm. Begge parter har understreket at filmskaperen har stått fritt uten føringer fra Giske.

I filmen har Bustnes blant annet fulgt Giske der han reiser landet rundt i en rødmalt campingvogn for å overbevise velgerne om at han fortjener en ny sjanse, skriver IDFA om filmen på sine nettsider.

«Samtidig strever dokumentarfilmskaper Bustnes med å skjønne om han selv er blitt en brikke i Giskes maktspill» heter det i IDFAs presentasjon.

Dokumentarfilmskaper Håvard Bustnes, her under filmfestivalen i Tromsø, 2018 (Mode Steinkjer)

– I filmen har jeg valgt å ha en fortellerstemme der jeg reflekterer over om jeg var i ferd med å bli brukt av Trond Giske i et politisk spill. Da jeg startet prosjektet i 2018 er det er godt mulig at det var tilfelle, forteller Bustnes til Dagsavisen.

– Jeg filmet Giske som kjørte rundt med en rødmalt campingvogn og var blitt en del av hans narrativ. Mine betraktninger rundt dette er en del av filmens historie. For meg handler «Trond Giske – Makta rår» om hvor lett det er for makthavere å bevare konsensus på grunn av fortielser og taushet. Det er en film om en politisk kultur med egne regler og lover, hvor misbruk av makten for egen vinnings skyld har hersket i årtier, og som ikke lenger holder mål, skriver Bustnes til Dagsavisen.

Giske: Mangler noen tilsvar

«Jeg tenker at en dokumentarist må være kritisk til alle sine kilder. Men presset på vinkling har ikke kommet fra meg, det presset har nok vært mye større fra annet hold», understreker Giske overfor Dagsavisen. Han har sett filmen, og kommenterer til Dagsavisen:

«Det er en del fine scener fra reisene mine rundt i landet. Men så er det mye gjentakelse av avis-kommentatorenes uttalelser de siste årene. Greit for de som vil ha det repetert, men ikke mye nytt», skriver Giske i SMS til Dagsavisen.

«Så mangler en del av mine tilsvar. I en TV-dokumentar hadde det vært obligatorisk, men jeg forstår at det ikke gjelder for kino-dokumentar», kommenterer Trond Giske.

Metoo-avsløringene

Filmen «følger Trond Giskes forsøk på å reise seg etter metoo-avsløringene, og ser tilbake på tida da han var en talentfull ungdomspolitiker som mange mente kom til å bli landets statsminister, til han på dramatisk vis bestemte seg for å trekke seg fra politikken etter anklager om seksuell trakassering» heter det i presentasjonen fra Norsk filminstitutt, som har gitt filmen til sammen 2.4 millioner i støtte til utvikling og produksjon. Filmen har også fått støtte fra bl.a. Fritt Ord og Fond for lyd og bilde.

Trondheim 20200829. Trond Giske under Trøndelag Arbeiderparti sitt fylkesårsmøte i Trondheim. Dagen før ble det kjent at Marit Bjerkås blir innstilt som ny leder og at Giske gir seg i politikken. (Heiko Junge/NTB)

I januar 2018 trakk Trond Giske seg som nestleder i Arbeiderpartiet, etter at det var kommet flere varsler mot Giske for seksuell trakassering. Arbeiderpartiet konkluderte med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer. Giske beklaget sin oppførsel, men har avvist anklager om seksuell trakassering.

Også etter varslingssakene har Giske hatt sterk støtte i deler av Arbeiderpartiet, særlig i hjemfylket Trøndelag. I 2019 ble Giske foreslått som nestleder i Trøndelag Arbeiderparti, men partiet trakk nominasjonen etter den såkalte «Bar Vulkan»-saken, da det ble publisert en video med Giske som danset med en ung kvinne på et utested i Oslo.

Høsten 2020 ble Giske innstilt som fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti, men trakk seg etter at nye varslingssaker kom fram i mediene. På årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti september 2020 gikk Giske på talerstolen og takket for seg etter 37 år med verv i Arbeiderpartiet.

«Trond Giske – makta rår» inneholder også intervjuer med politikere og journalister som kommenterer Giske-saken. Filmen vises fire ganger under IDFA, og regissør Håvard Bustnes stiller til samtale om filmen på onsdag.

I NFIs konsulentvurdering underveis i produksjonen heter det at filmen kan fremstå kontroversiell, men at regissøren søker å skape «en nyansert film, som dekker både tilhengere og motstandere av Giskes prosjekt, politikk og person».

Bustnes forrige kinodokumentar, «Hatets vugge», om det greske nynazist-partiet Gyllent daggry, ble også tatt ut til verdenspremiere på IDFA.





