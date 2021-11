Ane Brun ble kåret til både Årets tekstforfatter 2021 og Årets komponist 2021 for sine album «After The Great Storm» og «How Beauty Holds The Hand Of Sorrow».

– Det er så stort, det er så fint, hvilken bekreftelse, sa Brun da hun tok imot statuetten for Årets tekstforfatter.

Prisene ble utdelt på bransjeforeningens galla i Stockholm lørdag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen