NRK-programmer kan forsvinne fra nett grunnet uenighet om betaling

NRK og rettighetsorganisasjonen Norwaco har i høst forhandlet om hva som er rimelig betaling for at NRK kan la eldre programmer være åpent tilgjengelig i strømmetjenestene NRK TV og NRK Radio.

Foreløpig har ikke forhandlingene ført fram, opplyser Norwaco.

Betalingen gjelder ikke NRK-ansatte, men midlertidig innleide frilansere og kunstnere som har bidratt til produksjonene.

Hvis partene ikke kommer til enighet om en ny avtale, må alle programmer sendt før 1997 fjernes fra arkivet senest ved midnatt nyttårsaften. Nyere programmer kringkastet mellom 1997 og 2015 kan heller ikke publiseres digitalt.

Begrenset bruk i 2020

NRK betalte opprinnelig kun for lineær bruk.

– Når NRK ønsker å bruke programmene på en annen måte og i en helt annen utstrekning, er det rimelig at de som har bidratt får betalt for den nye bruken, sier leder Elisabeth Sjaastad i Norsk Filmforbund og representant for medlemsorganisasjonene i Norwaco.

Fram til 2019 var det årlige vederlaget til Norwaco på 19 millioner kroner. I 2020 kom partene ikke til enighet om en ny avtale, men ble enige om en midlertidig løsning der NRK betalte 9 millioner kroner for en begrenset bruk av arkivet.

Ingen avtale for Himmelblå

De fleste produksjoner fra perioden 1997 til 2015 har det ikke vært noen avtale for, for eksempel Himmelblå, Berlinerpoplene og Kodenavn Hunter, Kampen for tilværelsen og Koselig med Peis.

Tono, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Creo, Norsk Filmforbund og Norsk Skuespillerforbund er blant de 31 organisasjonene som har undertegnet oppropet.

