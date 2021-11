ABBA: Det beste vi kunne håpe på etter 40 år

5

ABBA

Voyage

Polar

Svært få trodde lenger på en gjenforening av ABBA, snart 40 år etter forrige utspill. Fallhøyden i forhold til 400 millioner album de har solgt er så stor at de måtte ha veldig lyst til å gjøre dette. På den andre siden er det vel ingen som forventer en formidabel sensasjon når et band kommer sammen igjen etter 40 år. For Anni-Frid Lyngstad (75) Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (74) og Agnetha Fältskog (71) handler det om å stå fram med en egenart og finesse som gjør at de ikke skjemmer ut seg selv og sitt gode rykte. De trenger ikke å gå til topps på hitlistene igjen. De kan ikke engang gå til topps på hitlistene slik disse er laget i dag. «Voyage» kommer heller ikke opp listene over årets beste album, men mange vil synes det er et av de beste likevel.

«I Still Have Faith In You» var kanskje en veldig forutsigbar første sang fra denne kanten, men den har det lille hooket – «do I have it in me», som gjenskapte et øyeblikk av den gamle ABBA-magien. Nå setter denne i gang «Voyage» også. Har de det fortsatt i seg å gjenskape den gamle stemningen på et helt album? Jeg synes det. «I Still Have Faith In You» kunne være en sang om to søkende sjeler som er litt usikre på seg selv, men den handler like mye om Bjørn, Benny, Agnetha og Anni-Frids felles historie: «I know I hear a bittersweet song/In the memories we share», synger de. ABBA var vel aldri bedre enn i de bittersøte sangene, som har vart lenger enn alle de mer livlige festslagerne.

ABBA fra sin storhetstid i 1977. Fra venstre: Bjorn Ulvaeus, Agnetha (kjent som Anna) Faltskog, Annifrid (kjent som Frida) Lyngstad and Benny Anderson. (Torbjörn Calvero/POLAR/NTB kultur)

Gruppa hadde lignende tanker om å være eldre og se livet fra nye sider i den andre sangen som kom i september, «Don’t Shut Me Down»: «I’m not the one you knew/ I’m now and then combined/And I’m asking you to have an open mind/And I won’t be the same». Sånn er det. Her gjelder det å fri seg fra kynismen, og høre på dette med et åpent sinn. Jeg minner om at det i mange kretser var en synd å like ABBA på 70-tallet også, da de helt udiskutabelt lagde noe av den fineste popmusikken vi har hørt.

Diskusjonene gikk høyt da de første nye sangene kom i september. Var ABBA bare bleke skygger, eller avatarer av seg selv? Eller overstyrte gleden de så opplagt ga uttrykk for alle innvendinger om at alt var mye bedre før? Mange syntes dette er rørende, beundret dristigheten i prosjektet, at det tilsynelatende er gjort med en følelse av nødvendighet. Jeg er blitt en av dem, i hvert fall etter å ha hørt hele albumet.

ABBA har ikke engang forsøkt på å forholde seg til dagens lydbilder, men kommer tilbake med et album som er akkurat der de slapp, til og med litt før de slapp for 40 år siden, siden «The Visitor» hadde et mer framtidsrettet lydbilde. Deres aller siste sang sist, den i dobbelt forstand enestående singelen «The Day Before You Came» fra 1982 er så tidløs at den hever seg over all aldring. Bjørn og Benny var inne på dette da de ble intervjuet i London i forbindelse med relanseringen av seg selv. – Vi konkurrerer ikke med Drake og de der, sa de. Men de konkurrerer i høyeste grad med seg selv.

«Just A Notion» er god, gammel dansband-ABBA. Dette er også en sang som har ligget på lager siden 1978, og fått et nytt akkompagnement. At dette er den svakeste sangen på albumet kan være et godt argument for at nye ABBA klarer seg godt i forhold til det gamle. Det kan også tolkes motsatt, at det nå er blitt plass til en sang som ikke nådde opp i gamle dager.

Mesteparten av albumet har en voksen, ettertenksom tone, som kler kvartetten veldig godt. Tekstene, hovedsakelig av Ulvaeus, er hverdagslige, noe ganger med en fremmedspråkliges formelle formuleringer vi ikke er vant til i popmusikken, men som er befriende direkte og oppriktige. Sangene tar opp konkrete tema, i stedet for å bare være generelle beskrivelser av rådende sinnsstemninger. Her er mange ekko av musikalene Andersson og Ulvaeus hovedsakelig har konsentrert seg om siden sist.

«I Can Be That Woman» er en fantastisk ballade om et stort mellommenneskelig drama, og føyer seg inn blant deres mest gåtefulle sanger. Den etterfølgende «Keep An Eye On Dan» forteller om å overlate sønnen til helgepappaen. Dette er virkelig hverdagspop, men den har igjen en angrende tone i bunnen som gjør inntrykk, og ender med noen melankolske pianoklunk fra «S.O.S.».

Her kommer også ABBAs første julesang etter alle disse årene: «Little Things», med julenisse, bjeller, barnekor og alt som hører til. Denne kommer garantert å bli å høre igjen i ukene som kommer. Også denne kommer fra et voksent perspektiv, med foreldrene som vurderer å ligge litt lenger i senga mens de venter på at ungene skal våkne.

ABBA legger fortsatt ikke skjul på hvor de kommer fra. «When You Danced With Me», er en stor hyllest til folkesangen, med syntetiske feler og sekkepiper, om å savne de gode gamle dagene da han møtte henne. «Bumble Bee» høres ut som en erketypisk svensk sommervise, rett og slett en sang til humla som suser i hagen, med en bekymring om hvordan livet ville være uten, i en verden som forandrer seg fortere enn insektene kan tilpasse seg. Sentimentalt så det holder, men igjen setter vi kynismen på pause. Etter disse gjør det i alle fall godt med «No Doubt About It» som den mest spenstige sangen på albumet. Kraftpop med Abba på sitt beste. Hadde de bare dradd på med mer elektrisk gitar på bekostning av generisk studiolyd hadde det vært direkte tøft.

Albumet slutter med en sang som høres ut som den kunne kommet fra den klassiske kanonen, både melodisk og med sitt store strykerarrangement. «Ode To Freedom» har en morsom tekst om hvordan en ode til friheten burde være. Ikke pretensiøs, men smakfullt utført, uten mistenksomhet overfor privilegerte sangere og saken de gir sin stemme til. Avslutningen er et fromt ønske om at noen kan lage en sånn sang, som alle senere kan synge. Vel, jeg kan se for meg at de nettopp gjorde det selv. Kor over hele verden kommer til å stå i kø for å synge «Ode To Freedom».

Mens Ulvaeus har tatt seg av tekstene står Andersson for musikken. «Voyage» har ikke en svak stund melodisk. Dette er helt på siden av alt annet i popmusikken i dag, og er derved både nostalgisk og originalt på en gang. Stemmemessig kledelig voksent fra Fältskog og Lyngstad, med tekster som understreker modenheten. Litt medtatt, men med verdighet, og ikke for gamle for sex, slik de sang i «When All Is Said And Done», sist de ga ut et nytt album. Nå var ikke alt sagt, sunget og gjort likevel. For verdens mest omtale comeback gjennom alle tider var dette det beste vi kunne håpe på.

Abba: Voyage (Polar)

