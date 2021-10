Streikemarkering ble feiring - nå må de forsones etter sårende krangel

– Gratulerer! Godt jobbet! Så deilig at alle er tilbake, stråler skuespiller Pål Christian Eggen når han kommer inn sceneinngangen ved Det Norske Teatret. Det er mandag morgen, og sju ukers bitter arbeidskonflikt er over.

Ved halv fire-tiden natt til mandag sendte Riksmekleren ut pressemelding om at LO Stat og Arbeidsgiverforeningen Spekter var blitt enige om en pensjonsløsning for ansatte i teater- og orkestersektoren. Dermed var det slutt på streiken som har vart siden 3. september, og nærmere 900 streikende kulturarbeidere kunne gå tilbake på jobb. Både LO og Spekter har i pressemeldinger uttrykt tilfredshet med resultatet. Streiken har omfattet 17 teaterscener og orkestre landet over.

De streikende ved Det Norske Teatret ser på nattens avtale som en seier:

– Vi har fått gjennomslag. Det vi har bedt om, har vi fått: Livslang og kjønnsnøytral tjenestepensjon, sier Hedda Haaland, tillitsvalgt for Creo ved Det Norske Teatret.

Velkomstboller

De streikende i fagforbundene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet Teater og Scene hadde forberedt stor felles streikemarkering ved Det Norske Teatret mandag. Istedenfor streikekake kunne de dele ut velkomstboller på innsiden av dørene, der de har gått streikevakt utenfor i snart to måneder.

– Jeg våknet i natt og så at Signal-appen min var fylt opp av meldinger. Det var rart. Du har vært i streik i sju uker, og så var det plutselig slutt, sier Erlend Dreiås fra NTL ved Det Norske Teatret.

Streik i kultursektor Streikevakter utenfor Det Norske Teatret, 3. september. Fra venstre Finn Kirkeby, Åshild Nordås, Ola Erik Blæsterdalen, Erlend Dreiås, Siren Høyland, Lara Zlatar (Tobias Mandt)

Dermed var det rett i aktivitet for streikelederne, før de fleste andre hadde våknet.

– Vi måtte forsikre oss at alle hadde fått beskjed. Det ville vært dumt om det sto folk klare her med gule streikevester klokka halv ti, sier Åshild Nordås, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Teater og Scene (FTS) ved teatret. FTS er forbundet som har hatt flest medlemmer i streik ved Det Norske Teatret.

Åshild Nordås og Erlend Dreiås sto streikevakt allerede første morgenen streiken var et faktum. Hedda Haaland fra Creo var tatt ut i streik først fra opptrappingen mandag.

– Jeg skulle hatt min første streikevakt i dag. Nå slipper jeg å gå ut i streik, sier en lettet Hedda Haaland.

Streiken har gjort til at en rekke store forestillinger har blitt avlyst eller utsatt. Det Norske Teatrets nye juleforestilling «Snøsøstera» skulle gått opp i november, men er blitt utsatt til 2022.

– Det har vært en rar situasjon. Vi skuespillerne har jo ikke vært i streik. Men vi har vært preget av situasjonen. Vi er veldig glade for at det nå er blitt en løsning, sier Pål Christian Eggen, som nå igjen kan spille «Tolvskillingsoperaen» på hovedscenen.





«Katastrofe» og «hjerteløse»

– Det er klart, det tar på mentalt å være i arbeidskonflikt. Spesielt når dette spisset seg veldig til, med et uheldig ordskifte. Tilliten til Spekter-siden er tynnslitt, sier Åshild Nordås.

Natt til torsdag endte et tredje meklingsforsøk med brudd hos Riksmekleren. Torsdag sendte Spekter et nytt forslag til løsning, som LO Stat vurderte gjennom helga, mens Riksmekleren sto i dialog med partene. Samtidig ble konflikten trappet opp gjennom helga, med harde utspill i mediene. 32 teaterledere gikk sammen om et opprop der de kalte streiken «en katastrofe». 24 teaterfrilansere signerte en felles kronikk i Aftenposten med tittelen «Den hjerteløse teaterstreiken». Blant dem var Vidar Magnussen, som har spilt i og regissert flere store suksessforestillinger ved DNT.

– Det er sårende. Kritikken rettes mot de streikende, istedenfor å se etter en løsning, sier Åshild Nordås.

– Men det er alltid to parter i en streik. Nå er det vi som har fått skylden. Det er trist, synes Hedda Haaland i Creo.





– Tøft for alle

Alle de store institusjonsteatrene i Oslo har vært rammet av streiken, men nå er teatrene på vei tilbake mot normal drift igjen.

Mandag ettermiddag var det første allmøte etter streiken for de ansatte på Det Norske Teatret.

Teaterstreik Teaterstreiken er over. Tillitsvalgte på Det Norske Teatret ønsker kolleger velkommen, fra v. Erlend Dreiås (NTL), Hedda Haaland (Creo) og Åshild Nordås (FTS). (Mimsy Møller)

– Det blir rart og fint å møtes igjen alle sammen. Vi er spent. Sju uker med konflikt er ikke noe som bare går over med en SMS. Helst vil vi bare gå tilbake til en vanlig arbeidshverdag uten å bære nag. Men nå trenger vi å ha noen samtaler for å lufte ut, sier tillitsvalgt Erlend Dreiås i NTL.

– Det er godt å se alle sammen på teateret igjen. Dette har vært tøft for alle, kommenterer teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret.

– Vi har savnet det gode fellesskapet og vi har savnet arbeidet vårt. Nå er det enighet, og vi skal gå videre som ett lag. Sammen med de tillitsvalgte skal vi legge gode strategier både for å ta vare på arbeidsmiljøet, og for å lage best mulig teater, kommenterer Ulfsby.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik med streikende kulturarbeidere ved Operaen. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

– -

Streikeforsker: LO er nærmest å være vinneren

– LO har fått gjennomslag for sine hovedkrav. Det ligger ikke noen helt ferdig løsning her. Men LO er klart nærmest å være vinneren i denne konflikten, kommenterer Kristine Nergaard, forskningskoordinator ved FAFO med tariffavtaler som spesialfelt. I lønnsoppgjøret krevde LO Stat en såkalt hybridpensjon for teatersektoren, mens Spekter tilbød en innskuddspensjon. Avtalen partene nå har signert, er ikke helt entydig, mener Nergaard.

– Dette er ikke en avtale om innføring av hybridpensjon, men prinsippene i en hybridpensjon ligger til grunn, kommenterer Nergaard.

– Det satt langt inne hos Spekter. De ønsket ikke en slik pensjonsordning. Men det oppsto nok et press på Spekter etter onsdagens mekling om å finne en løsning. Medlemsinstitusjonene så at juleforestillingene sto i fare, mener Nergaard.

Tidligere i høst uttalte Nergaard i Dagsavisen at streiken kunne bli langvarig, og at et partsutvalg kunne bli utveien. I avtalen fra riksmekleren heter det at partene skal sette ned et utvalg for å gå gjennom uavklarte spørsmål rundt pensjonsavtalen, med frist 1. februar. Partene skal bl.a. konkludere om hvorvidt «lov om tjenestepensjon eller lov om innskuddspensjon best ivaretar livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser».

– Utvalget har fått klare føringer på at ordningen skal være livslang og kjønnsnøytral. Det er fortsatt en del elementer som skal utredes. Men med denne protokollen er det lite sannsynlig at det blir ny streik i 2022, mener Nergaard.





–





