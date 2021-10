Teatersjefer rykker ut: – Streiken er en katastrofe

«Den store scenekunstkatastrofen» er tittelen på innlegget, underskrevet av hele 32 ledere for norske teater- og scenekunstinstitusjoner, publisert torsdag kveld på bransjenettavisen Scenekunst.

Teatersjefene skriver at de hittil har vært moderate i sine uttalelser under streiken, men at de nå tar bladet fra munnen. De mener streiken i teater- og orkestersektoren nå kan gjøre ugjenkallelig skade på norsk kulturliv.

– Nå følte vi behov for å rope et varsku. Vi må synliggjøre følgene av denne streiken, sier teatersjef Glenn André Kaada ved Rogaland Teater.

[ Kulturstreiken: Spekter vil strekke seg langt ]

Torsdag ble det klart at streiken ved norske teaterscener og orkestre fortsetter og trappes opp mandag, etter at partene LO Stat og Spekter igjen hadde vært hos Riksmekleren, uten å finne en løsning på streiken. Streiken har nå vart i sju uker, og trappes opp fra mandag. Da vil over 1.100 kulturarbeidere ved 17 norske scenekunstinstitusjoner være i streik. Striden står om pensjonsordning for de ansatte i de LO-tilknyttede forbundene Creo, NTL og Fagforbundet i teater- og orkestersektoren.

«Vi står allerede i kratrene av pandemien. Nå ser vi at det som er igjen av grunnmurer ytterligere raseres» skriver teatersjefene i innlegget.

De påpeker at teatrene allerede var hardt rammet av nedstengninger under koronapandemien, og så vidt hadde gjenåpnet da streiken gjorde at mange scener måtte stenge ned igjen.

Glenn André Kaada, Rogaland Teater Som følge av streiken i kultursektoren er 31 personer tatt ut i streik ved Rogaland Teater. Dette har ført til at enkelte forestillinger avlyses eller flyttes, opplyser teatersjef Glenn André Kaada. (Tone Helene Oskarsen)

Samtlige ledere ved de tre store nasjonale scenekunstinstitusjonene i Oslo har underskrevet oppropet: Geir Bergkastet, direktør for Den Norske Opera og Ballett, ballettsjef Ingrid Lorentzen, operasjef Randi Stene, teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheatret, teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret.

Streiken har ført til en rekke avlysninger av store forestillinger, og påvirker nå forestillinger planlagt for neste år, påpeker teatersjefene. «Arbeidet til mange av landets fremste kunstnere må skrinlegges. Avgjørende tillit mellom oss og publikum går tapt» heter det i oppropet.

«Ingen norsk scenekunstinstitusjon har noensinne stått i en så stor krise som dette. Det rammer alle institusjonene, hele feltet, og det er en katastrofe» skriver teaterlederne.

Rogaland Teater må stenge vannet

– Vi prøver å holde konfliktnivået så lavt som mulig. Men vi er blitt en slagmark i en større pensjonskamp. På Rogaland Teater klarte vi å stå sammen gjennom pandemien. Nå frykter jeg at denne konflikten vil rive oss opp fra innsiden, sier Glenn Andre Kaada ved Rogaland Teater.

Ved Rogaland Teater vil hele 64 ansatte være tatt ut i streik fra mandag. Da er det ikke lenger mulig å drive teater, konstaterer teatersjefen.

– Nå må vi lukke hele teatret. Vi må stenge vannet. Det er ikke lenger forsvarlig å holde dørene oppe. Også driftsavdelingen tas ut i streik fra mandag. Da har vi ikke noe valg, sier Glenn André Kaada.

I innlegget viser de til uttalelser fra tillitsvalgte om at LO Stats krav for teatersektoren er en kamp for hybridpensjon i hele privat sektor. «Skal scenekunstfeltet, våre arbeidstakere og vårt publikum godta å bli brukt i LO sin kamp overfor privat sektor?» skriver teaterlederne.

40 avlysninger på Operaen

På Operaen i Bjørvika er det avlyst 40 forestillinger på hovedscenen siden streiken startet.

«Vi er skuffet over at det ikke ble oppnådd enighet under meklingen denne uken. På vegne av publikum er vi lei oss for at LO Stat forlenger og trapper opp streiken. Vi jobber nå med konsekvensene. Det er økende usikkerhet rundt forestillingene før jul» kommenterer operadirektør Geir Bergkastet på e-post til Dagsavisen.

De streikende forbundene slår tilbake

Streikeledelsen i LO Stat og de tre fagforbundene slår tilbake i et innlegg på scenekunst.no fredag, under tittelen «Kultursjefer i eventyrland». «32 kulturtopper har i innlegget i Scenekunst vist at det er helt nødvendig å fortsette kampen» heter det i svarinnlegget signert nestlederne i LO Stat, CREO, NTL og Fagforbundet Teater og Scene.

[ Streiker ved Rogaland Teater: - Absurd at vi må slåss for dette i 2021 ]

Under lønnsoppgjøret i 2016 inngikk partene en midlertidig avtale om innskuddspensjon, og protokollførte at «den varige pensjonsordningen skal etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser».

«Er det noe som virkelig har kjørt kulturlivet i grøfta den siste tiden, er det narrespillet kulturtoppene har drevet med i fem år. At det fortsetter syv uker inn i en streik viser nok en gang at de ikke ønsker å oppfylle sine avtaler» skriver streikelederne. «Direktørene burde snart tenke på publikum som de er så bekymret for. Og sine egne ansatte. Vi krever ikke annet enn at kulturtoppene oppfyller sine avtaler».

Partene er i dialog

Det har vært ny dialog mellom partene etter at meklingen ble brutt onsdag kveld. Torsdag kom Arbeidsgiverforeningen Spekter torsdag med et nytt pensjonstilbud som de mener imøtekommer LO Stats krav om livslang og kjønnsnøytral pensjon.

Fredag ettermiddag var det fortsatt ikke berammet noen nye møter mellom partene.

– Jeg er i kontakt med partene. Med en gang det er grunnlag for å innkalle partene til møte, gjør jeg det, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til Dagsavisen.

– Nå håper jeg partene kan sette seg ned og finne en løsning, sier Rogaland Teaters sjef Glenn André Kaada, som håper han slipper å stenge dørene lørdag.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---