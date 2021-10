Elton John med karantene-plate

Åpningslåten på det nye albumet er «Cold Heart (Pnau Remix») i en duett med Dua Lipa. Egentlig en sammensmelting av de velkjente gamle «Sacrifice» og «Rocket Man» og de noe mindre spilte «Kiss The Bride» og «Where’s the Shoorah». Denne gikk til topps på den britiske singellista forrige fredag, hans første topplassering siden 2003, og uforståelig nok bare hans sjette totalt i hele karrieren. Det er også sluppet en ren akustisk versjon av låten, som noen kanskje vil foretrekke framfor den mer dansevennlige versjonen som topper listene.

[ Paul Simon er 80 - fortsatt fantastisk etter alle disse årene ]

Elton John startet sin avskjedsturné «Farewell Yellow Brick Road» i 2018. Han hadde et stopp i Bergen i 2019, og skulle tatt endelig avskjed med Norge høsten 2020, på Fornebu. Disse konsertene ble utsatt til denne helga i oktober, men mens vi håpet at gjenåpningen skulle komme tidsnok kom beskjeden om at konsertene blir utsatt uansett, fordi sangeren må gjennom en hofteoperasjon og omfattende opptrening før han kan komme tilbake på scenen for fullt.

[ Lindsey Buckingham er god uten Fleetwood Mac ]

Mens Åge Aleksandersen har spilt inn sin nye karanteneplate helt alene har Elton John sendt opptak fram og tilbake med en rekke produsenter og en lang rekke duettpartnere. Han sier at dette minner ham om starten på 70-tallet, da han livnærte seg som studiomusiker for andre artister, og dukket opp i en rekke forskjellige sanger med stjernene. Ikke noe nedstrippet og hjemmelaget over dette altså, men mange store produksjoner og celebre gjesteartister på rekke og rad. Aller størst er Stevie Wonder i «Finish Line», mens eventuelle yngre lesere kan komme til å sette pris på samarbeidet med Lil Nas X i «One Of Me».

[ Kacey Musgraves med skilsmissealbum fullt av gode følelser ]

Noen av sporene er gitt ut før: En versjon av Pet Shop Boys’ «It’s A Sin» med Olly Alexander og Years & Years, og et samarbeid med Gorillaz i «The Pink Fanthom». Her er også den mye omtalte Metallica-hyllesten «Nothing Else Matters» sammen med Miley Curys.

Elton John og Dua Lipa gjorde med «Cold Hearts» slutt på 15 sammenhengende uker på førsteplassen for Ed Sheerans «Bad Habits» og «Shivers». I andre Elton John-nyheter har han laget en ny julesang sammen med Sheeran i år. Elton Johns «Step Into Christmas» ble bare nr. 24 på den britiske singellista da den kom ut i 1973, men satte ny personlig rekord med 8. plass på den samme lista i fjor. Dette ga tydeligvis mersmak. Ed Sheerans nye album kommer forresten neste uke, så hvis Elton Johns seneste utspill skulle gå til topps i hjemlandet denne fredagen kommer det høyst sannsynlig til å bli forbigått ganske fort.