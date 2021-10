Grynet Molvig overlot praktkjole med Napoleons-aner til museum: – Følte meg som en dronning i den

Av: Gitte Johannessen

Og arven det er snakk om, er en praktkjole som Grynet Molvig arvet av en av Norges største skuespillere, Aase Bye.

– Hun var en god venn, sier Molvig i en melding til NTB. Og beskriver det anerike antrekket som en gallakjole i kongeblå silkefløyel med gullbroderier og blått silkefôr, sydd av et slep som hadde tilhørt keiserinne Josephine – Napoleons keiserinne – på 1700-tallet.

– Slepet kom til Norge via Sverige fra franske, inngiftede kongeligheter. Selv har jeg brukt kjolen ved et fåtall høytidelige anledninger og følt meg som en dronning, skriver Grynet Molvig i et Facebook-innlegg.

Egentlig hadde Aase Bye donert den kongeblå staskjolen til Kunstindustrimuseet i Oslo sammen med en annen gallakjole i 1985. Men den blå kjolen ble «annullert» året etter «av visse grunner», står det i et skriv Molvig deler bilde av – undertegnet av museets daværende direktør Lauritz Opstad.

Grynet Molvig fikk kjolen i hende 1987, fire år før den store teaterdivaens bortgang.

Tungt ansvar

Aase Bye (1904–1991) beskrives som en av norsk scenekunsts største primadonnaer i mellomkrigstiden og tiårene etter andre verdenskrig, med et mangfoldig talent i spennet fra klassisk drama, komedier, operetter og moderne karakterskildringer.

Hun er avbildet i kjolen – akkurat som Grynet Molvig ble atskillige tiår senere, i festlig lag.

Men i dag er Molvig 78 år, og sier at hun har «fullført oppgaven».

– Nå har jeg endelig gjort det! Nå har jeg omsider levert fra meg min kanskje dyrebareste raritet. De siste 30 årene har den provenienstyngede kjolen hengt i en plastpose i garderoben og ansvaret har føltes tyngre for hvert år. Men nå er den på plass der den hører hjemme, fortsetter Molvigs innlegg, som vi gjengir med hennes tillatelse.

Til Teatermuseet

Og stedet den kongeblå gallakjolen med aner fra Napoleonstiden hører hjemme, er på Teatermuseet, som i dag er en del av Oslo Museum – personlig overlevert av Grynet Molvig.

– Nå har jeg donert min arv, skriver hun og medgir det føles vemodig.

Grynet Molvig var ifølge Norsk Biografisk Leksikon «en populær, sjarmerende og talentfull skikkelse i norsk underholdning i første halvdel av 1960-årene. Senere har hun vært et av Norges viktigste bidrag til svensk teater-, film- og kulturliv», heter det om den vitale sangeren og skuespilleren fra Råde.

De senere årene har hun revitalisert skuespillerkarrieren og blant annet vært å se i spenningsserien «Gåsmamman» på svensk fjernsyn. Og 1. januar 2022 vil hun dukke opp i den nye sesongen av «Stjärnorna på slottet», som er svenskenes utgave av «Hver gang vi møtes».

