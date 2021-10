Stiller ut verdens største symbol på fred

Fra neste uke kan publikum se den 100 år gamle fredsprismedaljen, som har vært utstilt på Nobels Fredssenteret siden 2005, i nytt lys – til tross for at den blir utstilt i et helt mørkt rom. Det er kanskje første gang publikum får se både forsiden og baksiden av fredsprismedaljen.

Utstillingen lages i forbindelse med at det var for hundre år siden fredspolitiker Christian Lous Lange ble tildelt Nobels fredspris. Stortingspresident Eva Kristin Hansen foretar den høytidelige åpningen av utstillingen mandag 18. oktober. For publikum åpner den torsdag 21. oktober.

– Vi har en original gjenstand som vi stiller ut her på Nobels Fredssenter, og det er Christian Lous Lange sin fredsprismedalje fra 1921, forteller Asle Olsen, kurator for den nye utstillingen.

Christian Lous Lange var første nordmann til å motta Nobels fredspris og er kanskje mindre kjent enn Fridtjof Nansen som fikk samme pris året etter.

Ifølge Nobels Fredssenter har medaljen vært utlånt til museet siden 2005. Medaljen pleide å stilles ut i første etasje i den nedlagte Vestbane-bygningen. Nå blir den plassert i et eget, mørkt rom – det nyåpnede Medaljekammeret. Midt i det mørke rommet skal den settes i en glassmonter sånn at publikum kan se gjenstanden fra begge sider.

– Før var den felt inn i en vegg. Men vi vil gjerne vise baksiden som ble designet av Gustav Vigeland, forklarer Olsen.

På medaljens forside er det et relieff-portrett av Alfred Nobel, mens baksiden viser tre menn som holder hverandre på skuldrene. Det er et symbol på «den internasjonale forbrødring som Nobel ønsket å bidra til gjennom fredsprisen», skriver Nobels Fredssenter.

Baksiden av medaljen ble designet av Gustav Vigeland. (Johannes Granseth/Nobels Fredssenter)

Med fravær av lyset ønsker Fredssenteret å fremheve medaljens egenskaper og lage en opplevelse av medaljen hos publikum.

– Vi vil løfte fram objektet både i sin reneste form, men også sette det medaljen symboliserer i fokus, forteller Olsen.

Kuratoren er spent på å vise den 100 år gamle gjenstanden i det nye rommet, med bruk av ny teknologi.

– Nå møter den gamle medaljen en helt ny teknologi, og jeg gleder meg til å se hvordan denne utstillingen kan bidra til forståelsen av, og høytideligheten rundt det som kanskje er verdens viktigste prisen, sier han.

---

FAKTA

- Nobels fredsprismedalje er i 18 karat gull, veier knappe 200 gram og måler 6,6 cm i diameter.

- Den er designet av Gustav Vigeland, som fikk oppdraget etter å ha vunnet en lukket konkurranse arrangert i av den nyopprettete Norske Stortings Nobelkomité i 1901.

- Fredsprismedaljen som skal overrekkes 10. desember hvert år ser akkurat ut som den opprinnelige fra 1902.

- Eksemplaret som er utstilt på Nobels Fredssenter tilhører den første norske fredsprisvinneren, Christian Lous Lange.

- Christian Lous Lange mottok prisen i 1921 for sitt «livslange bidrag til fredssaken og organisert internasjonalisme».

(Nobels Fredssenter)

---