Nytt streikeuttak - Nationaltheatret avlyser flere forestillinger

Fra 18. oktober vil til sammen 891 ansatte i kultursektoren ved 15 ulike institusjoner være tatt ut i streik, melder NTB. Blant dem blir det 80 nye streikende fra Nationaltheatret.

Siden streiken startet 3. september, er alle forestillingene på Nationaltheatrets hovedscene blitt avlyst, også de som var utsolgt.

– Dette har rammet tusenvis av publikummere som hadde gledet seg til å oppleve teater igjen etter pandemien, og det er vi fryktelig lei oss for. Alle publikummere blir kontakter fortløpende og tilbudt nye tidspunkter eller full refusjon, sier Ida Margreta Halvorsen, kommunikasjonssjef på Nationaltheatret.

Blant de forestillingene som har allerede blitt avlyst er «Hamlet» og «Full spredning», premieren på familie-og barneforestilling «En julenattsdrøm» er også blitt utsatt. Forestillinger på Amfiscenen og Malersalen kan også bli avlyst grunnet det nye streikeuttaket.

– Foreløpig avlyser vi derfor kun de første dagene. Prøver gjennomføres så langt det er mulig, siden skuespillerne og våre mange freelance-kunstnere ikke er en del av konflikten, sier Halvorsen.

Kan kjempe i seks uker til

Informasjonskonsulent på Nationaltheatret Åsta Hoem Hagen er i streik. Hagen er villig til å fortsette å kjempe for en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon for ansatte i teatre selv om hun opplever at det er ganske uvanlig å ikke være på jobb. Streiken startet fredag 3. september og har dermed vart i seks uker.

– Hvordan føles det å streike så lenge?

– Det er veldig rart. Vi vil jo egentlig bare jobbe. Men det er en kjempeviktig sak, så det føles meningsfullt å stå her. Jeg ønsker at vi skal få den pensjonen vi skal ha sånn at vi kan komme tilbake på jobb så fort som mulig, sier Hagen.

Hun mener at det er synd at forestillingene avlyses, særlig etter gjenåpningen av samfunnet.

– Det er forferdelig trist. Vi vil bare spille teater for publikum, spesielt etter at vi hadde vært stengt så lenge på grunn av pandemien, sier hun.

Kulturansatte er forberedt på å kjempe for den nye pensjonsordningen enda lenger selv om de ikke vet hvordan situasjonen kommer til å utspille seg fremover.

– Nå har vi jo stått veldig lenge, og det er vanskelig å si om det plutselig snur – om det blir en enighet eller om vi må stå i seks uker til. Det viktigste for oss er at vi skal klare å holde ut, og at medlemmene skal ha det bra, sier Andrea Westbye.

Andrea Westbye er forberedt på å kjempe i seks uker til. (Aleksandra Rachek)

Westbye er kostymesyer på Den Norske Opera og Ballett og tillitsvalgt i Fagforbundet Teater og Scene, en av de tre LO-tilknyttede forbundene som er tatt ut i streik. Nå har Den Norske Opera og Ballett flest streikende – rundt 164 ansatte.

– Det er tungt å stå i streik. Det er ikke noe hyggelig å være i arbeidskonflikt. Så vi prøver så godt vi kan å holde motet oppe og ønsker å klare å stå i det så lenge vi må. Men alle har lyst til å komme seg tilbake og være på jobb igjen, sier Westbye.

FAKTA: KULTURSTREIKEN

* Fredag 3. september gikk Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet til streik i teater- og orkestersektoren.

* Striden står om pensjonsordninger for ansatte i kultursektoren i de LO-tilknyttede forbundene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet.

* LO Stat har siden 2016 forhandlet med Spekter om pensjonsløsning for medlemmene i teatersektoren. Ved årets mellomoppgjør gikk forhandlingene til brudd. Partene møttes hos Riksmekleren torsdag 2. september, uten å komme til enighet.

* Fagforeningene krever en livslang og kjønnsnøytral pensjon, og viser til protokollført enighet om dette i forhandlingene i 2016. (NTB/Dagsavisen)

