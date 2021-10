Abid Raja pakker seg ut: – Jeg håper det ikke blir emosjonelt på torsdag

Abid Raja heter han, og han gråt da han ble kulturminister.

– Jeg var så happy. Jeg tenkte at dette kom til å bli så konge. Jeg kommer til å like kultursektoren og de kommer til å like meg, tenkte jeg. Men så stengte alt.

Det sier avtroppende kultur- og likestillingsminister Abid Raja når Dagsavisen møter ham på kontoret sitt to dager før han går av som minister og flytter sakene sine over til Stortinget. Rundt om i lokalet ligger pappesker fulle av ting og bilder og skrivebordet er nesten tomt. Raja pakker ned bildene av barna sine.

Han husker godt sin første dag på jobb. Han gråt da daværende kulturminister Trine Skei Grande holdt tale og overrakte ham ansvaret for en sektor med yrende liv. Følelsene kom raskt skyldende over ham og han mistet kontrollen over dem. Det var forskjellene han representerer som gjorde han rørt. Han fikk bekreftet at dersom du er kompetent nok og har tillit nok, så kan du komme til kongens bord. Uansett bakgrunn og historie.

Abid Raja Rundt om på kontoret til den avtroppende kulturministeren sto fulle pappesker. Etter å ha jobbet seg gjennom pandemien, skal han nå over til Stortinget. (Tobias Mandt)

– Erna lurte meg, jeg føler meg lurt av Erna, sier Raja.

Da Erna Solberg spurte Raja om han ville bli kultur- og likestillingsminister lokket hun ham med alle festlighetene han hadde framfor seg. «Det er gøy å være kulturminister! Tenk på alle arrangementene du skal dra på og alle snorene du skal klippe av», sa hun. Raja parodierer statsministeren med en gebrokken bergensdialekt.

– Konserter, festivaler, kamper, idrettsarrangementer, reiser til utlandet! Erna lovet meg utrolig mye gøy og helt sinnssyk fart og spenning. Det skulle passe mitt lynne helt perfekt.

Fem uker inn i ministerjobben stengte Norge ned.

Kulturminister i sju uker

Det er bare et par uker sida Norge åpnet opp igjen. Abid Raja har vært kulturminister i totalt sju uker uten restriksjoner. Ellers har det vært total nedstenging eller strenge restriksjoner.

– Min jobb har vært å holde det jeg har lovet. Få dager etter at krisa traff sa jeg at jeg skal sørge for å bringe kulturbransjen gjennom dette. Jeg sier ikke at jeg har gjort alt rett, men summa summarum står vi igjen med 10,2 milliarder kroner. Det plasserer oss i verdenstoppen.

Ingen andre land har stilt opp med så romslige ordninger for kultursektoren, frivilligheten og idretten som det Norge har, mener Raja. Det er heller ingen andre sektorer i Norge som har fått så gode ordninger.

– På grunn av det, og dette er litt overraskende tall, er det færre som har gått konkurs i 2020 og 2021 enn det var i 2019, 2018 og 2017.

– Det er funfact nummer én, her kommer funfact nummer to: I 2021 er det flere nyoppstartede bedrifter i kultursektoren enn det er konkurser.

Tallene kom fra næringsdepartementet for en drøy uke sida, hevder Raja, som mener at optimismen i kultursektoren er enorm. Det tror han ordningene til kulturdepartementet har bidratt til.

– I tillegg har 30.000 arrangementer fått penger gjennom stimuleringsordninga.

– Så du kan si at du er ganske fornøyd?

– Jeg er veldig misfornøyd med koronaen. Jeg har brukt alle musklene mine på å bringe oss gjennom en krise, men ville helst gjort helt andre ting. Men de 10 milliardene har ikke kommet uten kamp. Jeg har vunnet kampen mot finansdepartementet.

Raja ler og bryter ut i en ertende «haha». Men så understreker han at han ikke er ute etter å kritisere finansdepartementet.

Abid Raja opplever at han har holdt sine ord og bragt kulturbransjen gjennom krisa. Det er han fornøyd med. (Tobias Mandt)

«Bra jobba, Abid!»

Vi har vært på kontoret til Raja i omtrent femten minutter. Allerede har han rukket å gjenta følgende sitat fire ganger:

– Færre konkurser, flere nyetableringer, 30.000 arrangementer, verdens beste ordning, Norges beste ordning.

– Assa det er ikke noe annet land en kultur, idrett eller frivillighetsarbeider kunne bodd i og fått bedre ordninger, sier han.

Raja opplever at han har holdt sine ord. Med litt humper langs veien har han har brakt bransjen gjennom krisa.

– Det har hendt at ordningene har blitt justert i feil retning, men da har vi rejustert dem. Jeg kan se meg selv i speilet og si at vet du hva, Abid, du lovte dem at du skulle bringe dem gjennom denne krisa, du lovte dem å øke og forlenge ordningene når det var nødvendig, det har du klart å gjøre.

Kritikk og selfier

Aldri før har en kulturminister stått i en så krevende periode som Raja har gjort i sin tid som minister. Han har bevilget rekordsummer og hatt ansvar for den bransjen som kanskje har vært aller hardest rammet av koronaens herjinger. Gjennom sin tid som minister har han stått i mye kritikk. Abid Raja kan på mange måter også sies å være landets sosiale medier-minister. I september i fjor tok han en selfie med Tom Cruise i forbindelse med innspillinga av filmen «Mission Impossible 8» i Møre og Romsdal. Selfien var et helt bevisst valg, forklarer Raja, men for mange ble det kun oppfattet som et PR-stunt.

– Selvfølgelig! Filmen legger penger lokalt og skaper norske arbeidsplasser, i tillegg til å ha en reklameverdi av en annen verden. Folk sier jeg er selvopptatt, men det sier mer om de personene som sier det, enn det sier om meg, sier han.

I august ble boka hans «Min skyld» utgitt. En rystende ærlig selvbiografi om en oppvekst preget av vold og skam. «Du bruker den til å sanke stemmer», har han hørt beskyldninger om.

Andre har pekt på kalenderen. Skulle han ikke bruke tiden sin på å hjelpe kulturlivet gjennom koronakrisa? Han har også fått høre at han jakter oppmerksomhet og stadig driver PR-stunt. Raja tar ikke kritikken personlig.

– Hver gang jeg mottar kritikk tenker jeg heller at jeg føler med dem. Kulturbransjen har hatt det så utrolig vanskelig, og min empati går først og fremst til de som var sårbare fra før av, og dermed har blitt truffet hardest av krisa.

Raja har ikke fulgt noen mal. Han går ikke ut av en karakter nå som han trer ut av rollen som kulturminister.

– Jeg kunne kommet inn i denne jobben og tenkt at jeg skal oppføre meg etter en politikermal. Men det er ikke noe skille mellom Abid Raja og kulturministeren. Dette er meg, sier han.

Dobbeltdate med PST

Koronaviruset har ikke bare gitt Raja en haug med arbeidsoppgaver han aldri hadde sett for seg. Den har også preget privatlivet hans. Når viruset har herja som mest, har han i realiteten bodd i departementet.

– Her har jeg soverom, dusj, garderobe og alt.

Med tre barn og en kone som tar doktorgrad har det vært mye arbeid for familien hans. Men det er noe annet som har plaget kona.

– Vi har jo hatt to-tre PST-vakter rundt oss fra jeg går ut av døra hjemme til jeg kommer hjem igjen. Dating? Vel, for det første har det vært lite av det, men når vi har prøvd har vi jo ikke fått være alene.

Raja dro med seg kona på hotell en gang. Rett over gangen var vaktene. «Skal de være med oss overalt?», spurte kona og foreslo å ta seg en tur ut. To meter bak dem tuslet vaktene. I irritasjon dro hun med seg Raja og satte seg heller inn for å spise middag. På bordet ved siden av dem satt vaktene. Raja og kona har konstant vært på dobbeltdate med PST.

– Skal vi på hytta på Norefjell, skal vaktene være med. Bade på Huk? Vaktene skal med. Tur i fjellet? Ja, da skal vaktene med.

Raja ler. Selv er han blitt immun mot dem, og han synes de gjør en fantastisk jobb.

Gir seg på topp

I mange år hadde Raja tenkt på å skrive boka om sin fortid. Kona hans pushet han ekstra da han ble likestillingsminister.

– Tenk på alle tabuene jeg kan bryte ved å gå foran. Som likestillingsminister har jeg det øverste ansvaret i Norge for likestilling, sier Raja.

Underveis i arbeidet med boka har han flere ganger hatt lyst til å markere hele teksten og trykke på «ctrl + alt + delete».

– Dette er for mye, har jeg tenkt. Men kona mi har motivert meg. Når jeg nå leser tilbakemeldinger, blir jeg varm inni meg av å se at den har bidratt til at folk åpner seg om psykiske plager, vanskeligheter de står i, utfordringer i familien eller oppveksten. Kanskje har jeg åpnet et rom, sier Raja.

Nå avslutter han ministerarbeidet sitt med en bok på bestselgerlista og et gjenåpna Norge. På gjenåpningskvelden ble han observert storfornøyd og dansende med kona på et utested i Oslo.

– At boka skulle havne på bestselgerlista kunne ikke jeg vite, da!

Han føler på en enorm takknemlighet for å ha fått den muligheten han fikk da han tok over som kulturminister i 2020. Han vet ikke hva han vil bli husket for, men håper at han blir husket for at han brakte bransjen gjennom krisa, og at han lyttet til folket når de trengte det. Han synes det er synd at han ikke har fått være kulturminister i normal tid. Nå skal han over til Stortinget, men hvilken komité har han ikke bestemt seg for ennå. Han vil fortsette å dra på arrangementer for kultursektoren.

– Ikke fra kulturkomiteen i Stortinget, men jeg kan gjøre det på mange andre måter.

Raja tror det kultursektoren trenger er en minister med entusiasme, optimisme, genuint engasjement og omsorg. Han håper at den neste kulturministeren kan videreføre det.

– Jeg skulle gjerne vært her lenger, men nå er min tid omme. Det er sånn demokratiet er. Også håper jeg at det ikke blir emosjonelt på torsdag, sier han.

