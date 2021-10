Fremvandrerne er sluppet løs igjen - her er bildene fra sesong 2

Kan Jack the Ripper ha fremvandret til nåtiden? Det blir spørsmålet for det umake detektivparet Lars og Alfhildr, når et brutalt drap starter den nye sesongen av HBO Nordic-suksessen «Beforeigners» – i Norge også kjent som «Fremvandrerne». Nå har HBO Nordic sluppet bilder og detaljer om den nye sesongen. I desember kommer «Beforeigners 2» på strømmetjenesten som snart skifter navn til HBO Max.

Den populære komikeren Herman Flesvig har en rolle i sesong 2.

Gullruten 2021: Herman Flesvig får prisen for beste humorprogram for NRK-serien «Førstegangstjenesten» (Espen Solli/TV 2/TV 2)

Konseptet for sci fi-serien er at mennesker fra ulike tidsepoker dukker opp i Bjørvika i Oslo, gjennom mystiske hull i tid og rom. Krista Kosonen og Nicolai Cleve Broch er tilbake i hovedrollene som fremvandrerkvinnen Alfhildr fra vikingtiden og detektiven Lars fra nåtiden. Olav den hellige spilt av Tobias Santelmann må tilpasse seg 2020-tallet i sesong 2.

Vikinger forviller seg til nåtiden i «Beforeigners 2» (Lars Olav Dybvig/HBO)

Seriens internasjonale potensial viser seg gjennom at handlingen i den nye sesongen har internasjonale forgreininger, og flere utenlandske skuespillere – bl.a britiske Billy Postletwaite («Chernobyl»), Ann Akin Jade Anouka («His Dark Materials»). Paul Kaye, kjent som Thoros fra «Game of Thrones», spiller også i sesong to, og er med på ett av bildene som er sluppet fra den nye sesongen.

Britiske Paul Kaye («Game of Thrones») spiller i den nye sesongen av norske «Beforeigners» (Lars Olav Dybvig/HBO Nordic)

Svenske Hedda Stiernstedt har rollen som den mystiske Volven, som viser seg å sitte på kunnskap om Alfhildrs bakgrunn.

Hedda Stiernstedt som Volven i «Beforeigners 2» (Lars Olav Dybvig/HBO Nordic)





Sesong en av «Beforeigners» ble en seersuksess for HBO Nordic i 2019, og var strømmetjenestens første norske originalproduksjon. Sesong to har fått refusjonsramme på 22 millioner kroner gjennom insentivordningen for film og tv.

Innspillingen av «Beforeigners 2» startet i oktober 2020, og ble fullført tross koronarestriksjoner og nedstengning i Oslo. Regissør også på sesong to er Lars Lien. Serien er skrevet av Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin, og produsert av Rubicon TV. Sesong to er på seks 45-minutters episoder.

Første sesong fikk karakteristikken «Helt fremragende» og karakter 6 av Dagsavisens TV-anmelder.

