Svensk kulturredaktør: - Jeg tror Knausgård får prisen

– Jeg tror det blir Karl Ove Knausgård som får Nobels litteraturpris i år, sier kulturredaktør Bjørn Wiman i storavisen Dagens Nyheter, til SVTs Kulturnyheterna. Wiman er blant litteraturekspertene som holder Knausgård som favoritt foran utdelingen av Nobels litteraturpris 2021. Klokken 13 idag følger en hel verden med når vinneren annonseres av Svenska Akademien, som står for utdelingen.

De fleste forhåndstips peker mot kanadiske Anne Carson, eller kenyanske Ngugi wa Thiong’o, som i en årrekke har vært blant de store favorittene til å få prisen. Men i år har Norge to sterke gode kandidater, innrømmer til og med svenskene.

Jon Fosse Jon Fosse, aktuell med ny bok, "Eit nytt namn - Septologien VI - VII" (Tobias Mandt)

Jon Fosse er blant verdens mest spilte dramatikere, og har i år fullført sin storslåtte romansyklus «Septologien». Bookmakerne har han nede i 14-1 i odds, og han er blant dem som SVTs litteraturpanel tipper kan få prisen. New York Times, USAs største avis, har Jon Fosse som en av de seks kandidatene de trekker fram.

Tipper Nobelvinner på svensk TV: Kulturredaktør Bjørn Wiman i Dagens Nyheter (SVT/Skjermdump)

Karl Ove Knausgård er den som ligger best an, mener kulturredaktør Bjørn Wiman.

– Det han har gjort med romanserien «Min kamp» er noe av det mest banebrytende innen skjønnlitteratur på flere tiår. Og hans nyeste roman «Morgenstjernen» er blant det beste som skrives i verden akkurat nå, sier kulturredaktøren til SVT, og gjetter videre:

– Det ville vært et både forventet og overraskende valg av Svenska Akademien. Ingen tror at det vil bli han, og derfor er det sannsynlig at det blir nettopp han, mener Wiman.

Karl Ove Knausgård ble tildelt Svenska Akademiens nordiske pris i 2019, og det anses av mange å styrke hans sjanser til å få også Nobelprisen fra samme Akademien.

Det er snart hundre år siden sist Norge hadde en nobelprisvinner i litteratur, Sigrid Undset i 1928.

I 2020 gikk Nobels litteraturpris til den amerikanske poeten Louise Glück.