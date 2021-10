Brødrene Nhonzi får Edvard-pris for «Leve»: – Mektig, aktuell og allmenngyldig historiefortelling

Som låtskriver føltes det naturlig å bruke sin plattform, har Willy Nhonzi tidligere fortalt til P3. Han fikk med broren Mugisho Nhonzi, som er den mest profilerte artisten av de to, og som hadde tenkt samme tankene. Måneden etter la de ut musikkvideoen til «Leve» i sosiale medier og fikk sterk respons.

Nå er brødrene – som i låten synger om sitt perspektiv på rasismen i samfunnet, knyttet sammen med drapet på George Floyd – tildelt Edvard-prisen 2021 i Utfordrer-kategorien.

– Brødrene Mugisho og Willy Nhonzi har med låten «Leve» fremvist en imponerende evne til å transformere personlige, såre opplevelser til mektig, aktuell og allmenngyldig historiefortelling, skriver Edvard-juryen i sin begrunnelse. Juryen mener at låten også er et viktig, kunstnerisk bidrag til den offentlige samtalen som fulgte Black Lives Matter-bevegelsen.

Onsdag ble prisen overrakt Nhonzi-brødrene, som ble overrasket av Tono mens de planla en kommende turné i studiolokalene sine på Skedsmokorset.

– Vi er glade for å ha kunnet lage en låt om et sårt og alvorlig tema, som har truffet så mange mennesker. Det betyr virkelig mye at denne type tematikk kan bli satt lys på her i Norge, og at folk setter pris på det, sa Mugisho og Willy Nhonzi da de mottok prisen.

«Man må nesten være avstumpet for ikke å bli berørt når verkets tittel forkynnes som et kamprop i refrenget», lyder det fra juryen, som mener en sterk musikkvideo har skapt en ekstra dimensjon i formidlingen av låten. Den laget brødrene sammen med regissør Kristoffer Nylund Grindheim og videoprodusent Andreas Trøften Lie, med blant annet egen familie som statister. Den er sett nær 80.000 ganger på YouTube, 70.000 ganger på Instagram, og kom også ut på Spotify.

– Det er noe veldig sterkt med å få med familie på dette prosjektet. Men samtidig ville vi representere flere land og raser, og ikke bare ha afrikanere eller svarte folk i filmen. Dette handler om mennesket som én rase, sa de to til P3 i fjor.

I låten synger de blant annet: «Jeg ser at verden står i fyr, ikke lenger forskjell mellom mennesker og dyr. Hjertet mitt det blør for de tusen uten stemmer. Minoriteter føler at de ikke hører hjemme».

– Jeg ville ikke bare touche dette med drapet på George Floyd, men også på hverdagsrasisme. Det er det norske folk kan kjenne seg mest igjen i, har Mugisho Nhonzi sagt til nettstedet Unikum.

