Nobel-spekulasjoner: «I år går priset til en norrman» – og mange satser på denne forfatteren

Både Karl Ove Knausgård og Jon Fosse er blitt hyppig nevnt blant aktuelle kandidater til Nobels litteraturpris det siste tiåret.

Sveriges største litteraturmagasin Vi Läser mener nå at det kan være Norges tur: «I år går prisen til en nordmann. Eller Maryse Condé. Hvis det ikke blir Anne Carson» - slik innleder Vi Läser sin sak om Nobelpris-favoritter 2021, og viser til at de tippet rett både i fjor og året før.

Annie eller Anne

I 2020 gikk Nobelprisen til den amerikanske poeten Louise Glück.

Den store favoritten hos bookmakerne er japanske Haruki Murakami, i år igjen. Fulgt av den kanadiske poeten Anne Carson, og franske Annie Ernaux, som har fått et større publikumsgjennombrudd de siste par årene.

Blant favorittene til Nobelprisen i litteratur: Den kanadiske poeten Anne Carson (Einar Falur Ingólfsson/Kolon)

Hos den ledende britiske bookmakeren Ladbrokes er Jon Fosse helt nede i 14-1 i odds, og inne på topp ti-lista. Knausgård ligger litt bak med 25-1 i odds. Begge har tidligere år hatt odds på rundt 33-1 før Nobel-utdelingen.

– Annie Ernaux og Jon Fosse er de det er satt mest penger på i år, slik at vi har senket oddsene på begge, forteller Ladbrokes pr-sjef til avisen The Guardian. Det er sjelden at Nobel-vinneren ikke har vært på oddslistene fra bookmakerne.

[ ANMELDELSE: Annie Ernaux har skrevet boka alle skal lese i sommer (+) ]

I høst fullførte Jon Fosse sitt tre-binds romanverk «Septologien», til storslåtte anmeldelser. «Kjem til å bli ståande som eit storverk innan norsk, nordisk, europeisk verdslitteratur» konstaterte Dagsavisens anmelder. Fosse ble tildelt Nordisk Råds litteraturpris i 2015. Han er en av verdens mest spilte dramatikere, og hans «Septologien» er under utgivelse i 20 land. Fosse ble i 2011 tildelt statens æresbolig for kunstnere Grotten.

Karl Ove Knausgårds seksbindsverk «Min kamp» (2009-11) ble en internasjonal litterær sensasjon, og det siste tiåret har Knausgård fått prestisjetunge litteraturpriser i bl.a Tyskland, Storbritannia, USA og Frankrike. Etter «Min kamp» har Knausgård skrevet kortprosa, reportasjer og essays, som også er utgitt i en rekke land. I fjor kom han med «Morgenstjernen», første del i en ny romanserie, som i disse dager utgis på det engelskspråklige bokmarkedet. I høst kommer Knausgård med en oppfølger, kalt «Ulvene fra evighetens skog».

Tre nordmenn har fått Nobels litteraturpris, men det nærmer seg 100 år siden sist: Bjørnstjerne Bjørnson i 1903, Knut Hamsun i 1920 og Sigrid Undset i 1928.

De tror Knausgård ligger godt an i år

Det svenske magasinet Vi Läser kaller nylig avdøde Kjell Askildsen for «Nordens fremste novellist». Siden Nobelprisen bare kan tildeles nålevende forfattere, må Askildsen dessverre strykes for godt som Nobel-kandidat - Askildsen har figurert på bookmakernes lister tidligere.

Men dette åpner for både Jon Fosse og ikke minst «den uforlignelige Dag Solstad», skriver Vi Läser.

[ En ødelagt dag med Dag Solstad (+) ]

Men litteraturmagasinet resonnerer seg fram til at Karl Ove Knausgård har større sjanser. Det er Svenska Akademien som står for utdelingen av Nobels litteraturpris. Og bladet viser til at flere av Svenska Akademiens medlemmer lovpriste Knausgårds forfatterskap da han i 2019 ble tildelt Akademiens nordiske pris.

STOCKHOLM, SVERIGE 20190403. Svenska Akademien delar ut sitt nordiska pris till den norska författaren Karl Ove Knausgård (Fredrik Sandberg/TT/NTB)

«Vi tror faktiskt at han ligger godt an. Men som vi skrev om Olga Tokarczjuk i 2019: Knausgård kommer til å få prisen - men neppe i år. Tar vi feil på samme måte i år igjen?» spør Vi Läser med selvironisk snert. Olga Tokarczjuk ble nemlig tildelt Nobelprisen i 2019.

[ Karl Ove Knausgård: – Jeg er en veldig dårlig journalist (+) ]

Men ikke alle svenske kommentatorer deler Vi Läsers analyse. Hvem håper du absolutt ikke får Nobelprisen i litteratur? spør avisen Aftonbladet sine bokanmeldere. Forfatter og kritiker Petter Lindgren svarer:

«Hvem unner vel Norge noen som helst ære eller framgang? Ned med Jon Fosse».

Den franske forfatteren Annie Ernaux, her under bokmessen i Guadalajara, desember 2019 (ULISES RUIZ/AFP)

10 NOBEL-FAVORITTER: ODDSEN HOS LADBROKES

Annie Ernaux 8-1

Anne Carson 10-1

Haruki Murakami 10-1

Lyudmila Ulitskaja 10-1

Margaret Atwood 10-1

Nobel-favoritt Margaret Atwood, her på tur i Nordmarka i 2015, ved lanseringen av kunst-/litteraturprosjektet Future Library Nobel-favoritt Margaret Atwood, her på tur i Nordmarka i 2015, ved lanseringen av kunst-/litteraturprosjektet Future Library (Mimsy Moller)

Maryse Conde 10-1

Ngugi Wa Thiongo 10-1

Jamaica Kincaid 12-1

Jon Fosse 14-1

Don DeLillo 16-1

Odds pr mandag kveld 22.00

[ Morgenbladet-kritiker: – Si nei til Nobelprisen. Svenska Akademien er skittent ]





-