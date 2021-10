Drapstruet kunstner skulle stått på scenen i Drammen

Det var nettavisen Subjekt som først omtalte saken tirsdag.

– Vi hadde en avtale om at Lars Vilks han skulle være med i Drammen. Men sikkerhetsopplegget rundt deltakelsen havnet mellom to stoler i svensk og norsk politi, sier kunstner og regissør Morten Traavik til Dagsavisen.

Kunstner Morten Traavik under mottakelse for 250 norske kunstnere og artister i regjeringens representasjonsbolig, september 2017 (Heiko Junge/NTB)

Den svenske kunstneren Lars Vilks, som levde under omfattende sikkerhetstiltak i nærmere 15 år på grunn av dødstrusler fra islamister, døde i en trafikkulykke søndag. Tirsdag fortalte Morten Traavik i en Facebook-post at Lars Vilks skulle vært med på Traaviks forestilling «Sløserikommisjonen 2: Judgment Day» i Drammen 22. juni. Men «byråkratiske misforståelser mellom norsk og svensk politi» og karanteneregler gjorde at det ikke var mulig å få på plass de nødvendige sikkerhetstiltakene rundt Vilks, ifølge Traavik.

10 dagers karantene med full sikkerhet

– Vilks måtte ha sittet i karantene i ti dager, og var villig til å gjøre det, men det medførte også fullt sikkerhetsoppbud i karantenetiden. Til slutt ble det for vanskelig å få på plass. Det er synd. Av prinsipp burde vi fått det til, mener Traavik, som selv har stått bak en rekke kontroversielle kunstprosjekt.

Lars Vilks og to livvakter døde i en trafikkulykke søndag, da bilen de kjørte kom over i motsatt kjørefelt og traff en trailer på motorveien E4 ved Markaryd i Småland. Svensk politi understreker at de ikke har funnet noen indikasjoner på at det var noe annet enn en ulykke.

Politietterforskere på åstedet der Lars Vilks og to livvakter døde i en bilulykke søndag, på E4 i Småland (TT NEWS AGENCY/Reuters)

Lars Vilks levde under omfattende sikkerhetstiltak etter 2007, da han hadde tegnet profeten Mohammed som en hund, noe som vakte offisielle reaksjoner mot Sverige fra en rekke land i den muslimske verden, og drapstrusler mot Vilks. I 2015 ble Vilks utsatt for et attentatforsøk under et debattmøte i København.

Stridt om Sløseriombudsmannen

Morten Traaviks teaterforestilling «Sløserikommisjonen» vakte storm da den ble bestilt til fjorårets Festspillene i Bergen. Forestillingen er et samarbeid med den omstridte Facebook-profilen Sløseriombudsmannen, som er blitt beskyldt for å skape hets og trusler mot norske kunstnere. I juni i år ble forestillingen spilt på Drammens Teater som del av festivalen Kulturytring Drammen, der den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen hadde sitt innspillsmøte om ytringsfrihet blant kunstnere.

I kjølvannet av Kulturytring Drammen sendte 15 kunstnerorganisasjoner et omstridt felles opprop til Kulturdepartementet, der de protesterte mot Sløseriombudsmannens deltakelse på innspillsmøtet.

– Lars Vilks liv og virke er en påminnelse om at ytringsfrihet er noe vi må kjempe for, ikke noe vi kan ta for gitt. Mange er ikke villige til å ta det inn over seg, mener Traavik.

– Jeg ville at han skulle være fysisk til stede på scenen under forestillingen, slik at trusselbildet og sikkerhetsoppbudet skulle føles på kroppen også for publikum. Derfor var Zoom eller videolink ikke et alternativ. Vi ble heller enige om at han skulle komme til neste forestilling i 2022, sier Traavik.

Are Søberg, bedre kjent som Sløseriombudsmannen, med Zahid Ali og Shabana Rehman på Sløserikommisjonen Seksjon 1 - Vestland på BIT Teatergarasjen. (Thor Brødreskift)

Traavik forteller at han hadde hatt med Vilks å gjøre gjennom de siste par årene, etter at de møttes under en teaterkonferanse i 2015.

– Vi har visst om hverandre i noen år, og følt et visst slektskap i våre kunstneriske prosjekt. Etterhvert som «Sløserikommisjonen» begynte å handle mindre om sløseri med skattepenger, og mer om krenkelse og ytringsfrihet, ble det naturlig å inkludere Lars Vilks i forestillingen, sier Traavik.

– Til forskjell fra en del av mine kolleger i kunstfeltet, som krever beskyttelse og statlige tiltak etter å ha fått slemme kommentarer på Facebook, er Lars Vilks en som virkelig fikk betale en pris for sine kunstneriske ytringer. Det hadde vært sunt for det norske scenekunstfeltet å bli minnet om dette.

– Blant dem som nå hyller Lars Vilks for sitt mot, er de samme folkene som boikottet Kulturytring Drammen på grunn av forestillingen der han skulle vært med. Det føles paradoksalt, sier Traavik.

Hyllest med bismak

Vilks var både kunstner og kunsthistoriker foruten karikaturtegner, understreker Traavik. Fra 1997 til 2003 var Vilks professor ved Kunsthøgskolen i Bergen, og jobbet ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1988 til 1993.

– Han er en av de skarpeste, mest kunnskapsrike kunstteoretikerne vi hadde. Jeg ville vise at han var mer enn Mohammed-tegningen, som dessverre overskygget alt annet han gjorde, sier Traavik.

Etter at deltakelsen på «Sløserikommisjonen 2» måtte droppes, avtalte Traavik og Vilks at han skulle være med på neste «Sløserikommisjonen»-forestilling, som er planlagt til neste år i Kristiansand.

– Det er tragisk at han nå er borte. Men en del av hyllestene til Lars Vilks her i Sverige får en viss bismak for min del, sier Traavik, som pendler mellom Norge og Sverige, og har fulgt reaksjonene i Sverige de siste dagene etter Vilks’ brå bortgang.

– Lars Vilks fikk selv oppleve det svenske kultur-etablissementet kritisere bruken av skattebetalernes penger på døgnkontinuerlig beskyttelse fordi han krenket islam. Han er mer populær som død enn som levende, sier Morten Traavik.

Protester mot den svenske kunstneren Lars Vilks i Lahore, 2007, etter at Vilks hadde publisert en karikatur av Mohammed. (ARIF ALI/AFP)

LARS VILKS

* Født 20. juni 1946 i Helsingborg, døde i en kollisjon søndag 3. oktober 2021.

* Svensk billedkunstner, kunsthistoriker, karikaturtegner og professor, særlig kjent for de to omstridte landskapsskulpturene Nimis og Arx i naturreservatet Kullaberg, i Höganäs.

* Vilks har også blitt mye omtalt og fått drapstrusler for å ha tegnet profeten Muhammed som hund.

* I 2015 ble han utsatt for et terrorangrep i København, da som deltaker i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Vilks kom uskadd fra angrepet, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept, og tre politifolk skadd.

* Har vært professor i kunstteori ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (1997–2003) og har arbeidet ved Statens Kunstakademi i Oslo (1988–1993).

Kilde: Store norske leksikon (NTB)

