Skjult skisse oppdaget – viser hvordan Munch arbeidet

Malerikonservator Thierry Ford og fotograf Børre Høstland kom over noe ingen før har kjent til: Under den synlige overflaten til Madonna, skjuler det seg en skisse, melder Nasjonalmuseet.

Oppdagelsen ble gjort under en undersøkelse med infrarødt kamera.

Den nylig avdekkede skissen avslører at Munch prøvde ut en annen komposisjon før han landet på den endelige.

– Dette svært spennende funnet kaster lys over Madonna og Edvard Munch’s arbeidsprosess. Det understreker hvor viktig det er med samarbeid på tvers av ekspertise, i dette tilfellet mellom Nasjonalmuseets konservatorer og fotografer. Det nye Nasjonalmuseet har avanserte tekniske verksteder som gjør det mulig å forske mer på samlingen, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Madonna skal stilles ut i Munch-rommet i det nye Nasjonalmuseet som åpner 11. juni 2022, og har i forkant av visningen blitt konservert og forsket på.

Edvard Munch malte til sammen fem versjoner av maleriet. Det er en generell enighet blant Munch-forskere at de alle ble malt mellom 1894 og 1897.

«Nasjonalmuseets versjon har til nå vært datert til 1894–95. Det nye funnet støtter tidligere teorier om at Nasjonalmuseets versjon er det første han malte», heter det videre i pressemeldingen.

– De nye funnene, i kombinasjon med tidligere forskning, gjør det rimelig å anta at Edvard Munch gjorde ferdig denne versjonen i 1894. I tillegg gir det oss interessant kunnskap om hvordan kunstneren jobbet med sine komposisjoner. Vi kan se at han eksperimenterte med å la begge armene henge ned. Sammenlignet med andre skisser med lignende motiv, kan de nyoppdagede skissene fortelle oss at han var nølende til hvordan han ville plassere armene til Madonna, sier kurator ved Nasjonalmuseet, Vibeke Waallann Hansen.

