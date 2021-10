Lars Vilks partner raser mot politiet: – Jeg er forbannet

Den svenske kunstneren Lars Vilks (75) levde med politibeskyttelse etter at han publiserte en Mohammed-karikatur i 2007. Søndag omkom Vilks og to livvakter i en bilulykke.

Vilks og kvinnen hadde vært sammen i 35 år, men levd som særboende. I sommer gjorde Expressen et større intervju med Vilks partner, som avisen av sikkerhetshensyn har anonymisert, der hun uttrykte hun frustrasjon over hvordan politiet behandlet dem.

– Som mann og kvinne kan man ikke leve på denne måten. Det er uverdig, sa kvinnen til den svenske avisen.

Avisen har kontaktet Vilks partner igjen etter trafikkulykken der Vilks og de to politibetjentene ble drept.

– Jeg er så forbannet over hvordan politet behandlet oss. De gjorde det ikke lettere for oss å leve. De gjorde det vanskeligere, sier kvinnen til Expressen.

- Raseri over situasjonen

Politiet hadde beskrevet kvinnen som «et arbeidsmiljøproblem» og nektet henne å være med i bil når de skulle transportere Vilks, ifølge Expressen. Vilks har tidligere anmeldt politiet til den svenske sivilombudsmannen, da partneren som har bodd utenlands, flyttet tilbake til Sverige, og politiet ikke ville innvilge sikkerhetstiltak som omfattet begge.

Vilks og partneren hadde lenge kjempet for å få bo sammen, i et hus på landet som partneren hadde klargjort, slik at de kunne tilbringe alderdommen sammen.

– Jeg kjenner et raseri over situasjonen og hvordan vi ble behandlet. De gjorde oss vondt. Politiet gjorde alt for å skille oss, sier kvinnen til Expressen.

I 2007 tegnet billedkunstner og karikaturtegneren Vilks et bilde av profeten Muhammed som hund - et dyr som anses urent av flere retninger i islam. Detr skapte sterke reaksjoner i store deler av den muslimske verden da bildet ble publisert i en svensk avis. Vilks fikk en rekke drapstrusler og ble utsatt for drapsforsøk, og måtte leve under tett politibeskyttelse.

Politietterforskere ved åstedet på E4 utenfor Markaryd, der bilen med Lars Vilks og to livvakter frontkolliderte natt til søndag. De tre i bilen omkom. (TT NEWS AGENCY/Reuters)

Søndag var Vilks på vei hjem fra et middagsselskap i Stockholm natt til søndag, da bilen med Vilks og to politibetjenter kom over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en trailer. Alle tre i bilen døde. Svensk politi melder at det ikke er noe ved ulykken som tyder på at det var et attentat.

Måtte reise alene

Vilks og partneren var invitert sammen i selskapet hjemme hos tv-profilen Stina Dabrowski, men de fikk ikke lov å reise i bilen sammen, og dermed reiste Vilks alene, skriver Expressen.

Politikere, kulturpersonligheter og kulturinstitusjoner både i Sverige og verden over har uttrykt sorg over Vilks død. Partneren sier til Expressen at hun er bitter:

– Politikere og ministre som tvitrer her og der - de kunne gjort noe for oss da han levde istedenfor. Hvorfor gjorde de ingenting? Dette er en skam for Sverige, sier hun til Expressen.

