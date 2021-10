James Bond redder kinoer verden over – rekordtall for den nye filmen

119 millioner dollar i billettinntekter fra 54 land, er fasiten etter premierehelgen for den etterlengtede nye James Bond-filmen «No Time to Die». Variety konstaterer at «No Time to Die» er den første filmen etter koronapandemien som tar inn mer enn 100 millioner dollar på en helg, utenom det kinesiske markedet

«No Time to Die», som hadde premiere i Norge fredag, satte rekord i billettinntekter for en Bond-film på premieredagen i Norge. Inkludert førvisninger hadde «No Time to Die» spilt inn 11,4 millioner kroner ved inngangen til helgen, skriver Dagens Næringsliv.

På selve premieredagen fredag var beløpet 7,68 millioner kroner. «Spectre», som kom ut i 2015, spilte til sammenligning inn 7,63 millioner kroner, mens «Skyfall» spilte inn 5,69 millioner kroner da den hadde norsk premiere høsten 2012.

Til sammen gjennom premierehelgen ga filmen rundt 22,6 millioner i inntjening til norske kinoer, ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Premierehelgen er den mest innbringende for noen film i Norge noensinne foran «Avengers: Endgame», ifølge bransjeorganisasjonen.

Premieredagen til «No Time to Die» er også den mest innbringende for en film i Norge siden premieren på «Frost 2», som spilte inn 7,99 millioner kroner i 2019.

– Det er svært gledelig at kinoene allerede rett etter full gjenåpning ser ut til å ha tatt tilbake posisjonen på topp i publikums bevissthet og at folk har ventet på igjen å kunne nyte kinoopplevelsen med en av de største filmikonene på kinolerretet, sier Guttorm Petterson, administrerende direktør i Film & Kino.

Men det var før pandemien, og på 2. juledag, som tradisjonelt er en av de beste premieredagene på norske kinoer, skriver DN.

I Storbritannia og Irland tok filmen inn 26 millioner pund i billettinntekter under premierehelgen. Det er rekord for en James Bond-film, skriver The Guardian.

«No Time to Die» har premiere i USA 8. oktober, og i Kina først 29. oktober.