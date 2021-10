Kulturstreiken trappes opp: Nå spøker det for Orfeus

– Det er kjemperart å stå utenfor her, sier Marianne Jensen. Hun peker inn vinduet til kostymeavdelingen på Operaen i Bjørvika.

– Jeg skulle jo vært der inne og sydd Orfeus. Nå spøker det for den.

I dag skulle Marianne Jensen fortsatt med kostymene til «Orfeus i underverden» – «en ellevill gudeverden der det er evig fest», ifølge Operaens forhåndsomtale. Isteden står hun ute i vått og grått vær med gul «Streikevakt»-vest, foran jobbinngangen på baksiden av operabygget.

Fredag morgen var det rekordmange streikevakter her. Kulturstreiken har vart siden 3. september, og torsdag ble partene LO Stat og Spekter innkalt til Riksmekleren, som er regelen etter 30 dagers streik. Meklingsforsøket førte ikke fram, og ved arbeidsdagens slutt kl. 16.00 protokollførte Riksmekleren: «Partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen ble avsluttet».

Partene er skuffet

«Spekter og våre scenekunstmedlemmer er både skuffet og overrasket over at LO har bestemt seg for å fortsette streiken i teatre, orkestre og opera, og at det ikke var mulig å finne løsning i dagens mekling», het det fra Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i pressemeldingen etter den mislykkede meklingen.

– Jeg er skuffet, men ikke overrasket. Jeg har alltid tro på at vi kan finne løsninger i mekling, men denne gangen var jeg ikke særlig optimistisk. Det viste seg dessverre å være riktig analyse, sa Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder, til NTB torsdag ettermiddag.

Dermed ble streiken trappet opp som varslet fra fredag 1. oktober, og nå er til sammen 805 ansatte i streik, ved teatre og orkestre landet over, og ved landets største scenekunstinstitusjon Den Norske Opera & Ballett.

– Dobbelt så mange i dag

Operaen fikk det største streikeuttaket i denne omgangen, med ytterligere 51, slik at til sammen 163 ansatte ved Operaen nå streiker.

Streik - Operaen: Cecilie Lystad Cecilie Lystad, streikende scenetekniker ved Operaen i Bjørvika (Tobias Mandt)

– Vi er nesten dobbelt så mange i dag. Nå er vi 21 streikevaktgrupper, fram til torsdag var vi 12, konstaterer scenetekniker Cecilie Lystad på morgenstreikevakten. Hun er tillitsvalgt for Fagforbundet Teater og Scene i Operaen, og har streiket i 30 dager allerede.

– Jeg hadde jo håpet at det skulle bli slutt i går. Men det var vel 50-50, sier Cecilie Lystad. Da streiken startet, var det fortsatt sommertemperaturer. Nå begynner det å bli kaldt å streike, og i dag har Cecilie Lystad tatt på seg den tjukke røde og hvite topplua, som hun bruker til nisselue hjemme.

– Om ettermiddagen fra 12 til 16 står vi foran hovedinngangen, da er det flere folk der. Nå om morgenen står vi på baksiden, når folk kommer på jobb. Vi ser om ledelsen driver med streikebryteri. Det har vi ikke sett noe særlig til. Det er bra, sier Lystad.

Siste frist er over

Etter den tvungne 30-dagers meklingen hos Riksmekleren denne uka har partene ikke lenger noen pliktige møter.

– All kontakt fremover nå er frivillig, men vi møter selvsagt hvis mekleren tar initiativ, kommenterer informasjonssjef Kristian Brustad hos LO Stat.

Streik ved teatrene Oslo 20210909. LO-leder Peggy Hessen Følsvik møter streikevakter ved Nationalteateret, Det norske teateret og Den norske opera.Christin Thomassen ,Creo, tv., Kjersti Barsok, NTL, Hans Ole Rian, Creo, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fredrik Oftebro NTL. Foto: Terje Pedersen / NTB (Terje Pedersen/NTB)

Striden står om pensjonsordning for de ansatte i teatersektoren fra de LO-tilknyttede forbundene Creo, NTL og Fagforbundet. De krever en permanent hybridpensjon, til erstatning for en midlertidig innskuddspensjon som ble avtalt partene imellom i 2016. Arbeidsgiverforeningen Spekter holder på innskuddspensjonen. Der står partene, og det har ikke vært noe bevegelse siden streiken startet.

«Om arbeidstakerne her når gjennom med sitt krav, vil det bli et eksempel på at det går an å tvinge fram denne typen pensjon gjennom å ta en arbeidskonflikt. Det vil Spekter nødig risikere», sa FAFO-forsker Kristine Nergaard til Dagsavisen tidligere denne uka.

Hvor lenge kan Orfeus vente?

– Dette er ikke noe gøy. Jeg ville helst vært på jobb, sier Marianne Jensen, produksjonsansvarlig for kostymeavdelingen, på sin aller første streikevakt.

Fra «Orfeus i underverdenen», Den Norske Opera & Ballett (Agnete Brun/Operaen.no)

Den langvarige streiken blant teknisk og administrativt ansatte har både ført til en rekke avlyste forestillinger, og til problemer for planlagte forestillinger, som bl.a. ikke får gjennomført nødvendige sceneprøver mens streiken pågår. «Orfeus i underverden» skal ha premiere 12. november. På spørsmål om hvor lenge hun kan streike og fortsatt rekke å få klar kostymene, konsulterer Marianne Jensen sine streikende kolleger kjapt, og svarer:

– Maks to uker. Ellers rekker vi ikke premieren.

En av høstens storsatsinger ved Operaen, «Dead Man Walking», ble denne uka tatt av plakaten for godt. Alle forestillinger september og oktober ble avlyst. Forestillingen rakk aldri å ha premiere. Etter opptrappingen er også alle forestillinger av «Eugen Onegin» avlyst. Den skulle gått i oktober og november.

En streik passer jo aldri. Og dette kunne de løst for lenge siden — Cecilie Lystad, tillitsvalgt Fagforbundet, Operaen

– Hadde jeg vært på jobb i dag, hadde jeg jobbet med «Dead Man Walking». Den ble aldri spilt. Det var veldig synd. Vi hadde begynt å få dreisen på sceneskiftene, konstaterer Lystad.

– Det ville vært en bra forestilling. Så det er trist. Men en streik passer jo aldri. Og dette kunne de løst for lenge siden. Jeg håper vi får komme på jobb igjen så vi får kjørt «Nøtteknekkeren». Juleforestillingene er viktig både for Operaen og de andre teatrene, sier Cecilie Lystad.

Streik - Operaen Streik - Operaen: Legg inn navn (Tobias Mandt)

En av kollegene som ikke er organisert og dermed ikke er i streik, kommer ut med kaffe til streikevaktene. Scenetekniker Roy Andersen har mye å gjøre selv om det er streik, nå demonterer han sceneriggen for «Dead Man Walking».

– Vi river forestillinger som ikke er blitt spilt. Det er deprimerende og meningsløst. Vi har brukt lang tid på å bygge opp forestillingen, nå må vi ta den ned igjen, sier han.

Kaffekanna gir han til streikevaktene fra Fagforbundet, som har samlet seg under et telttak, med streikebrosjyrer, vaktvester, og kjeks til kaffen. Det er to timer igjen av streikevakta for Cecilie Lystad.

– Vi gleder oss til vi får hybridpensjon og kan komme på jobb igjen, sier hun.

Operaen: Vurderer repertoaret ut året

– Vi er naturligvis skuffet og lei oss for at partene ikke fant en løsning i gårsdagens mekling. Vi har nå gått i gang med å vurdere planene og repertoaret ut året som følge av at streiken fortsetter, kommenterer informasjonssjef Ole-Morten Vestby ved Den Norske Opera & Ballett, via e-post.

Fra "Nøtteknekkeren" på Den Norske Opera og Ballett, 2020 (Erik Berg/Den Norske Opera og Ballett)

Siden «Orfeus i underverdenen» og «Nøtteknekkeren» nesten to måneder fram i tid, er det det ikke er gjort noen endringer foreløpig, forteller Vestby:

– «Orfeus i underverdenen» har premiere 20. november, og «Nøtteknekkeren» starter som regel 1. desember. Der har vi ikke lagt ut billetter ennå, men vi har hele tiden hatt som intensjon å spille «Nøtteknekkeren» i desember, noe vi også har informert publikum om før streiken. Om det blir endringer på planene nå, må vi komme tilbake til når vi har fått sett på hele kabalen, kommenterer Ole-Morten Vestby.