Klar med «Rådebank 3» - livet etter Sivert

- Vi har hatt en plan for «Rådebank» hele veien – men jeg får ikke lov å avsløre hele planen ennå, forteller serieskaper Linn-Jeanethe Kyed til Dagsavisen. Torsdag deltok hun på arrangementet Seriedagen i Oslo, der hun fortalte om bakgrunnen for NRK-suksessen «Rådebank».

Til Dagsavisen avslører Kyed iallfall at hun er kommet til punkt tre i planen for «Rådebank»:

- Da vi utviklet serien, fant vi et sitat fra Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Det traff meg skikkelig, og har vært til stor inspirasjon for serien: «Tenk om flere unge menn kunne snakke om det å leve helt vanlige liv, hvordan håndtere økonomisk usikkerhet, kjærlighetssorg, eller det å finne sin plass?»

– I første sesong tok vi for oss kjærlighetssorg, i sesong to økonomisk usikkerhet med mer – og som ytterste konsekvens, et selvmord. Da gjenstår det å finne sin plass og leve et normalt liv. Sesong tre handler om livet etter Sivert, og hvordan finne lykken i hverdagen, forteller Linn-Jeanethe Kyed.

Tredje sesong ble spilt inn i sommer, nå jobber «Rådebank»-teamet med ferdigstilling, og serien kommer på NRK over nyttår, ifølge Kyed.

Nå møter de bimmerne

På Seriedagen viste hun et kort klipp fra den nye sesongen, der Kim og Hege kommer i konflikt med «bimmere» - en BMW-gjeng.

– Karakterene våre ble satt hardt på prøve i sesong to, så nå tar vi det litt ned, for å se nærmere på på det lille dramaet. Det blir nye fjes og nye biler, men det handler fortsatt om mental helse. «Rådebank» handler om hva usunne idealer kan gjøre med folk. Mitt ønske med serien er å rokke ved etablerte kjønnsroller, sier Kyed.

Serien foregår blant bilinteressert ungdom i Bø i Telemark. Mange, også innen psykisk helsevern, har berømmet serien for å skape åpenhet rundt psykiske problemer blant unge menn. Under tv-prisene Gullruten i år vant «Rådebank» sesong 2 både beste dramaserie, beste hovedrolle og beste birolle. Sesongen fikk også fagpriser for bl.a beste manus og beste regi.

Gullruten 2021: Linn-Jeanethe Kyed og Sjur Vatne Brean er serieskaperne bak NRK-suksessen «Rådebank». «Rådebank» vinner pris for beste dramaserie. (Espen Solli/TV 2/TV 2)

– Vi hadde på ingen som helst måte forventet å treffe så bredt. Men mange er blitt glade i rånergjengen fra bygda. Seerne har følt seg som venn, pårørende, mamma eller pappa. Serien har fått store ringvirkninger, vi merker at folk snakker om tematikken. Det er veldig gledelig.

– Utgangspunktet for serien var at vi skulle nå en bestemt målgruppe: Unge menn rundt 20 år i bygde-Norge. NRK advarte om at dette var en vanskelig målgruppe å nå. Under research-fasen måtte jeg begynne med å forklare dem at også NRK har mange nettserier - «det er litt som Netflix», og så måtte jeg vise dem NRK-spilleren, smiler Linn-Jeanethe Kyed.





