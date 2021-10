Bylarm vekket festen til live igjen. Se bildene og les om Bylarm dag 1

Pandemien virker allerede som et fjernt minne på Bylarm i 2021, på samme måte som den var en utenkelig mulighet under Bylarm i fjor, bare en uke før alt ble stengt. Nå er det er tett befolkede konserter igjen, dansing uten avstand, klemming, håndtrykk, og, skrekk og gru, artister som drikker av glass som de får sendt opp fra publikum.

Det er også uvant med et Bylarm som er flyttet til høsten, i varmegrader, uten isglatt hålke og våte snøras. Når sparkesyklene også nesten er borte har det aldri vært tryggere på Bylarm. Det skal vise seg at mye av musikken er trygg også. De fleste artistene har gjort sine forberedelser og ser ganske profesjonelle ut allerede. Vi savner noen som kommer med opprøret som snur hele musikkbildet opp ned og tar oss enda lenger inn i framtida. Bortsett fra dette er det mye godt å ta med seg videre.

Lasse Lokøy, eller Lokoy som Sløtface-bassisten kaller seg på egen hånd. Her fra Rockefeller under Bylarm. (Mode Steinkjer)

Bylarm 2021 begynner med Lokoy på Rockefeller, bandet til bassisten Lasse Lokøy fra Sløtface, som får et gledelig stort publikum på romslige Rockefeller så tidlig på kvelden. Vi kommer fort i siget.

På Pokalen den neste halvtimen spiller Ingrid «Døssi» Døssland pen harmonisk pop med bandet sitt. Hevet over motebildet, med sanger som kan overleve alle tider. Helt i den andre enden av volum og utagerende intensitet kommer Signe Emmeluth med sitt Bonanza of Doom på Cafe Hæverk, støyende jazz som kommer nærmest det vi nettopp etterlyste av musikk som høres ut som en liten revolusjon så lenge den foregår.

Signe Emmeluth blåste ut på Hærverk med sitt nye bandkonsept Bonaza of Doom. (Mode Steinkjer)

På John Dee gir Hannah Storm verken seg selv eller andre noe gratis ved å komme til Bylarm uten en eneste utgitt sang. Om vi ikke hadde hørt dem før får vi sikkert høre dem igjen. Hun har en praktfull stemme som står godt til det som kan kalles luksuspop. En sjanger som ikke nevnes så ofte, men må komme med i Spellemannprisen når Hannah Storm har slått gjennom.

Hannah Storm på Bylarm, en artist vi kommer til å høre mye fra. (Mode Steinkjer)

Det kan komme til å gå et halvt år før vi får høre innspilt musikk av Hannah Storm. Kanskje en stund til neste konsert også. Flyttingen av Bylarm fra vinter til høst (som kommer til å bli permanent) har forstyrret rytmen vi et blitt så vant til. Et gjennombrudd på Bylarm medførte gjerne en opptreden på Øyafestivalen fire måneder etter. Nå er det ti måneder til Øya. Noen av dem vi så på Bylarm torsdag kommer til å dukke opp igjen der.

Ash Olsen på Bylarm. (Mode Steinkjer)

Ash Olsen er en av dem som ser og høres ut som en ferdig stjerne. Jubelen står i taket på Sentrum Scene. Her er det plass til det store sceneoppsettet som også er litt av sjarmen med Bylarm, der mange håpefulle artister gjør store show for første gang, men ser ut som de har holdt på med det en stund allerede. Fansene til Ash Olsen er allerede mange. Dette ser gøy ut.

Resa Saffa Park, Bylarm (Mode Steinkjer)

Vi får også se en kvalifisert popstjerne mot slutten av den første kvelden. Det har viktig at Bylarm også feirer noen som allerede har gjort suksess. Sebastian Zalo har nominasjoner til Spellemannprisen og P3 Gull bak seg. En stor og tett fanskare har samlet seg foran scenen i Kulturkirken Jakob, et perfekt sted for en konsert som nærmest artet seg som et vekkelsesmøte.

Sebastian Zalo brukte Bylarm og Kulturkirken Jakob til den rene vekkelseskonserten. (Mode Steinkjer)

Eter denne halvtimen gjør vi noe rart: Regnet høljer ned ute, og vi venter i fred og ro på den neste konserten i kirka. Her kom helt til slutt Resa Saffa Park. Et fancy artistnavn for Theresa Frostad Eggesbø, men en veldig jordnær og fin opptreden. Når det kommer til å være lovende sanger og låtskriver var hun kanskje den aller beste denne første Bylarm-kvelden.

Bylarm tar av. (Mode Steinkjer)

Gjenåpningen av Bylarm ble også en påminnelse om Oslos gode rykte som klubb-by. Vi rakk innom åtte av 11 lokaler som var i bruk denne kvelden, og kom oss ikke på Popsenterets under-18-tilbud, der vi ikke passer helt inn. Det var herlig å komme tilbake til alle disse stedene der vi har vært ute en og annen natt før, og tenke på at enda flere flotte scener ikke er med i løypa denne gangen. Oslo har mellom 15 og 20 klubber som presenterer konserter jevnlig, og nå skal de begynne å gjøre det for fullt igjen. Egentlig er det Bylarm i Oslo hele året.

Darkowa, eller Phylis Ama Boateng, er DJ-en som har tatt mikrofonen og scenen, nå også på Bylarm. (Mode Steinkjer)

Svartepeeng er hardcore Bylarm. Her fra torsdagens knallharde konsert i Kulturkirken Jakob. (Mode Steinkjer)





Svenske Alba August, mer kjent som skuespiller enn musiker - før nå. her på Bylarm. (Mode Steinkjer)





Jonathan Floyd samlet et stor publikum på Sentrum Scene på Bylarms første dag. (Mode Steinkjer)

Ylva på Bylarm (Mode Steinkjer)

Resa Saffa Park, Bylarm (Mode Steinkjer)