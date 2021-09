Kulturbyråd gleder seg til James Bond-premiere

– Jeg gleder meg stort til premieren på den nye James Bond-filmen. Ikke bare blir det en fantastisk gjenåpning for kinoene i Oslo. Det blir også spennende å se hvordan åpningen av selve filmen er, for den er nemlig filmet her, sier byråd for kultur Omar Samy Gamal (SV), foran premieren på «No Time To Die» fredag.

Den 25. James Bond-filmen inneholder sentrale scener innspilt i Norge, blant annet ved Lutvann i Oslo og Nittedal i Nordmarka. Innspillingene i Oslo-området foregikk i dyp hemmelighet i månedsskiftet februar/mars 2019. Dette var de første scenene sin ble spilt inn, og er med i åpningssekvensen på filmen. Filmen «starter opp i Nittedal, mens Bonds store kjærlighet Madeleine Swann (Lea Seydoux) gjenopplever et traumatisk barndomsminne i norsk vinterklima», skriver Dagsavisens filmanmelder om «No Time To Die».

Slik dukket hytta ved Langvann i Hakadal opp i filmtraileren. Nå kan norske Bond-fans - og insentivbevilgende myndigheter - snart endelig få se resultatet. Skjermdump fra traileren / SF Norge NTB kultur (NTB kultur)

I juni ble det også filmet bilscener på Atlanterhavsveien på Nordmøre. Den ferdige filmen har ligget på vent under pandemien, men får denne uka kinopremiere i en rekke land. Verdenspremieren var i London tirsdag.

Kodenavn «B25»

Filmen ble tildelt 47 millioner kroner gjennom insentivordningen for film, der den gikk under kodenavnet «B25» i de offentlige søknadspapirene. Insentivordningen refunderer 25 prosent av kostnadene ved innspilling i Norge for internasjonale film- og TV-produksjoner. Ordningen ble etablert av Solberg-regjeringen i 2015. Den endelige refusjonen til Bond-filmen ble på 15 millioner kroner, skrev VG.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal trekker fram Oslos satsing som filmby, som blant annet innebærer et nytt filmfond opprettet i år. Han mener insentivordningen har positive ringvirkninger for Oslos filmbransje.

– Produksjoner som James Bond-filmen bidrar positivt til det lokale produksjonsmiljøet. Det skaper arbeidsplasser og utvikler kompetanse. Gjennom vårt arbeid for å tiltrekke slike produksjoner til byen, skaper vi aktivitet og etterspørsel hos lokale leverandører. Kompetansen og teknologien som blir tilgjengelig i etterkant, kommer hele den lokale bransjen til gode, og da hele spekteret av filmindustrien som er både kunst, kultur og næring, sier kulturbyråden.

Flere store filminnspillinger også utenom insentivordningen har skapt aktivitet i Oslo de siste årene, fremhever han.

– Både storfilmer som «No Time To Die» og «Tenet», og lokale filmer som «Verdens verste menneske, «De uskyldige», «Olsenbanden» og «Troll», skaper aktivitet og gir gode ringvirkninger i både kultur og i næring, sier Gamal.

